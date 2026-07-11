На узбережжі Одещини виявили ще сім мертвих дельфінівза три дні

Мертвий дельфін на пляжі. Фото: Ірина Вихистрюк/facebook

На узбережжі Одеської області продовжують знаходити мертвих чорноморських китоподібних. Лише за останні три дні на території Національного природного парку "Тузлівські лимани" виявили ще сім загиблих азовок — рідкісного виду дельфінів, який перебуває під загрозою зникнення.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на доктора біологічних наук, начальника науково-дослідного відділу Національного природного парку "Тузлівські лимани" Івана Русєва.

Мертвий дельфін на узбережжі. Фото: Іван Русєв/facebook

Загибель дельфінів

За словами науковця, лише з кінця травня 2026 року на території нацпарку офіційно зафіксували 74 викинутих на берег мертвих чорноморських китоподібних.

Науковець наголошує, що азовка занесена до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи (IUCN). Цей вид перебуває під загрозою зникнення.

"Ці неймовірні і рідкісні тварини морської цивілізації - морські мешканці, які занесені до Червоного списку МСОП (IUCN) зі статусом EN (Endangered), що означає "вид під загрозою вимирання". Вони вбиті війною, яку росія веде проти України, і ця жахлива трагедія триває щодня", — додав еколог.

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Нові випадки загибелі морських тварин фіксують не лише на Одещині. Тіла дельфінів також знаходять на узбережжі Миколаївської області, Румунії, Болгарії, Туреччини, Грузії, тимчасово окупованого Криму та навіть на території Росії.

"Окрім трупів, викидає також контужених війною дельфінів. Проте реальна загальна кількість вбитих тварин значно вища і сягає, за нашими оцінками, вже два десятка тисяч лише за перше півріччя воєнного 2026 року, а за період повномасштабного вторгнення — понад 100 000", — написав Русєв.

Дельфін, якого викинуло на берег. Фото: Ірина Вихистрюк/facebook

Реальна кількість загиблих значно більша

За оцінками науковців, офіційна статистика відображає лише невелику частину реальних втрат. Як пояснює Іван Русєв, близько 95% тіл загиблих дельфінів опускаються на дно моря і не потрапляють на узбережжя. Із тих, що хвилі виносять на берег, частину знову змиває у море або їх відтягують шакали у зарості, через що багато випадків залишаються незадокументованими.

Причини загибелі дельфінів

За словами Івана Русева, протягом червня 2026 року на узбережжя Нацпарку море винесло 55 загиблих дельфінів — це найбільший місячний показник від початку року. Тоді еколог назвав ситуацію безпрецедентною та попередив, що популяція чорноморських китоподібних продовжує стрімко скорочуватися.

Науковці наголошують, що головною причиною масової загибелі дельфінів є повномасштабна російська агресія. Постійні вибухи, використання сонарів, ракетні удари, мінування акваторії та хімічне забруднення Чорного моря завдають нищівного удару по морській екосистемі.

Інші випадки загибелі дельфінів

Новини.LIVE писали, що екологи заявляли, що до війни такі випадки були поодинокими, однак після початку бойових дій смертність різко зросла. Мертвих дельфінів знаходили не лише в Україні, а й біля берегів Болгарії, Румунії та Туреччини.

У 2023-2025 роках мертвих тварин продовжували знаходити на узбережжі Одещини, особливо після активізації бойових дій біля Криму. Попри це, Новини.LIVE писали, що навесні цього року дельфіни знову повернулися до північно-західної частини Чорного моря.