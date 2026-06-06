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Головна Одеса На узбережжі Одещини виявили одразу 22 мертвих дельфінів

На узбережжі Одещини виявили одразу 22 мертвих дельфінів

Ua ru
Дата публікації: 6 червня 2026 13:10
На узбережжі Одещини виявили одразу 22 мертвих дельфінів
Загиблий дельфін. Фото: Іван Русєв/facebook

На узбережжі Національного природного парку "Тузлівські лимани" в Одеській області зафіксували безпрецедентну кількість загиблих китоподібних. Лише за один день науковці виявили 22 тварини.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на еколога і наукового співробітника парку "Тузлівські лимани" Івана Русєва.

Мертвий дельфін на узбережжі Одещини
Дельфін, якого знайшди на узбережжі. Фото: Іван Русєв/facebook

Загибель дельфінів у Чорному морі

За його словами, тварини померли понад місяць тому, а їхні тіла лише зараз винесло на берег течіями та хвилями. При цьому фахівці обстежили лише 25 кілометрів узбережжя нацпарку.

"​Вчора, 5 червня 2026 року, у Міжнародний день захисту довкілля, море винесло одразу  тільки на узбережжя нашого Національний природний парк "Тузлівські лимани"  безпрецедентну, жахливу кількість загиблих китоподібних — 22 тварин: 20 азовок, 1 афаліну та 1 білобочку", — зазначив Русєв.

На Одещині виявили одразу 22 мертвих дельфінів
Мертвий дельфін, якого викинуло море. Фото: Іван Русєв/facebook

Еколог наголошує, що масштаби трагедії можуть бути значно більшими. Частина загиблих тварин осідає на морському дні, а інші можуть бути винесені на узбережжя через тижні або навіть місяці після загибелі.

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На думку Івана Русєва, головною причиною загибелі морських ссавців залишається повномасштабна війна Росії проти України. Вибухи, пуски ракет, робота військових сонарів та постійне шумове навантаження дезорієнтують китоподібних і порушують їхню здатність орієнтуватися в просторі.

Мертвий дельфін у воді
Дельфін у воді. Фото: Іван Русєв/facebook

Додаткову загрозу становить забруднення моря. Після ударів по портовій інфраструктурі та суднах у воду потрапляють нафтопродукти, важкі метали, залишки боєприпасів, паливо та інші небезпечні речовини. 

Що відомо про загибель дельфінів

Зазначимо, що масову загибель дельфінів у Чорному морі біля Одеси та Одещини почали фіксувати навесні 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ. Тоді на узбережжі регулярно знаходили мертвих китоподібних.

Новини.LIVE писали, що екологи заявляли, що до війни такі випадки були поодинокими, однак після початку бойових дій смертність різко зросла. Мертвих дельфінів знаходили не лише в Україні, а й біля берегів Болгарії, Румунії та Туреччини.

Фахівці пов’язують це з війною у Чорному морі — роботою військових сонарів, вибухами, мінуванням акваторії та забрудненням моря. За оцінками нацпарку "Тузлівські лимани", у 2022 році могли загинути десятки тисяч дельфінів.

У 2023-2024 роках мертвих тварин продовжували знаходити на узбережжі Одещини, особливо після активізації бойових дій біля Криму. Попри це, Новини.LIVE писали, що навесні цього року дельфіни знову повернулися до північно-західної частини Чорного моря.

Чорне море дельфіни загибель Наслідки обстрілу Одещини
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
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