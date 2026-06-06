На побережье Одесской области обнаружили сразу 22 мертвых дельфинов

Погибший дельфин. Фото: Иван Русев/facebook

На побережье Национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области зафиксировали беспрецедентное количество погибших китообразных. Только за один день ученые обнаружили 22 животных.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на эколога и научного сотрудника парка "Тузловские лиманы" Ивана Русева.

Дельфин, которого нашли на побережье. Фото: Иван Русев/facebook

Гибель дельфинов в Черном море

По его словам, животные умерли более месяца назад, а их тела только сейчас вынесло на берег течениями и волнами. При этом специалисты обследовали лишь 25 километров побережья нацпарка.

"Вчера, 5 июня 2026 года, в Международный день защиты окружающей среды, море вынесло сразу только на побережье нашего Национальный природный парк "Тузловские лиманы" беспрецедентное, ужасное количество погибших китообразных — 22 животных: 20 азовок, 1 афалину и 1 белобочку", — отметил Русев.

Мертвый дельфин, которого выбросило море. Фото: Иван Русев/facebook

Эколог отмечает, что масштабы трагедии могут быть значительно больше. Часть погибших животных оседает на морском дне, а другие могут быть вынесены на побережье через недели или даже месяцы после гибели.

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По мнению Ивана Русева, главной причиной гибели морских млекопитающих остается полномасштабная война России против Украины. Взрывы, пуски ракет, работа военных сонаров и постоянная шумовая нагрузка дезориентируют китообразных и нарушают их способность ориентироваться в пространстве.

Дельфин в воде. Фото: Иван Русев/facebook

Дополнительную угрозу представляет загрязнение моря. После ударов по портовой инфраструктуре и судам в воду попадают нефтепродукты, тяжелые металлы, остатки боеприпасов, топливо и другие опасные вещества.

Что известно о гибели дельфинов

Отметим, что массовую гибель дельфинов в Черном море возле Одессы и Одесской области начали фиксировать весной 2022 года после полномасштабного вторжения РФ. Тогда на побережье регулярно находили мертвых китообразных.

Новини.LIVE писали, что экологи заявляли, что до войны такие случаи были единичными, однако после начала боевых действий смертность резко возросла. Мертвых дельфинов находили не только в Украине, но и у берегов Болгарии, Румынии и Турции.

Специалисты связывают это с войной в Черном море — работой военных сонаров, взрывами, минированием акватории и загрязнением моря. По оценкам нацпарка "Тузловские лиманы", в 2022 году могли погибнуть десятки тысяч дельфинов.

В 2023-2024 годах мертвых животных продолжали находить на побережье Одесской области, особенно после активизации боевых действий возле Крыма. Несмотря на это, Новини.LIVE писали, что весной этого года дельфины снова вернулись в северо-западную часть Черного моря.