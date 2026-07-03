На Одещині знайшли ще п'ятьох загиблих дельфінів: Русєв

Мертвий дельфін на узбережжі. Фото: Іван Русєв/facebook

Чорне море продовжує викидати на берег Одещини мертвих дельфінів. Лише за останні кілька днів на узбережжі Нацпарку "Тузлівські лимани" знайшли ще п'ятьох мертвих дельфінів-азовок.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника науково-дослідного відділу Нацпарку "Тузлівські лимани" Івана Русєва.

Мертвий дельфін на пляжі. Фото: Іван Русєв/facebook

Загиблі дельфіни

За словами Івана Русєва, лише за останні кілька днів під час моніторингу узбережжя співробітники парку виявили ще п'ять тіл азовок. Еколог зазначив, що від кінця травня на території національного парку офіційно зареєстрували вже 63 загиблих дельфіни, яких море винесло на берег.

"Чергові жертви екоциду: під час моніторингу узбережжя Національного природного парку "Тузлівські лимани" лише за останні кілька днів виявили тіла ще п'ятьох азовок. Ці неймовірні морські мешканці вбиті війною, яку росія веде проти України, і ця трагедія триває щодня", — наголосив науковець.

Загиблий дельфінаазовка, якого море викинуло на узбережжя. Фото: Іван Русєв/facebook

Водночас реальна кількість загиблих тварин, за його оцінками, значно більша і може сягати кількох тисяч. Аналогічні випадки масово фіксують також на узбережжі Болгарії та Румунії. Русєв пояснив, що вести точний облік загиблих китоподібних практично неможливо.

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"Якщо прикордонники або науковці не встигають задокументувати тіло зранку або протягом дня, дані можуть бути втрачені для статистики. Маленьких тварин приплив хвиль знову забирає в море, а шакали відтягують тіла далеко від води — у глибокі зарості на барханах, де їх майже неможливо знайти", — пояснив еколог.

Причини загибелі дельфінів

За словами Івана Русева, протягом червня 2026 року на узбережжя Нацпарку море винесло 55 загиблих дельфінів — це найбільший місячний показник від початку року. Тоді еколог назвав ситуацію безпрецедентною та попередив, що популяція чорноморських китоподібних продовжує стрімко скорочуватися.

"Війна російських окупантів проти України щодня нищить усе на своєму шляху: вбиває людей, руйнує культуру та безжально винищує унікальну природу й біорізноманіття", — підсумував Русєв.

Рештки загиблого дельфіна. Фото: Іван Русєв/facebook

Науковець вкотре наголосив, що головною причиною масової загибелі дельфінів є повномасштабна російська агресія. Постійні вибухи, використання сонарів, ракетні удари, мінування акваторії та хімічне забруднення Чорного моря завдають нищівного удару по морській екосистемі.

Інші випадки загибелі дельфінів

Новини.LIVE писали, що екологи заявляли, що до війни такі випадки були поодинокими, однак після початку бойових дій смертність різко зросла. Мертвих дельфінів знаходили не лише в Україні, а й біля берегів Болгарії, Румунії та Туреччини.

У 2023-2025 роках мертвих тварин продовжували знаходити на узбережжі Одещини, особливо після активізації бойових дій біля Криму. Попри це, Новини.LIVE писали, що навесні цього року дельфіни знову повернулися до північно-західної частини Чорного моря.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Чорному морі гинуть рідкісні осетрові риби. Йдеться про севрюгу, осетра руського та білугу. Ці види живуть і харчуються біля дна Чорного моря. Саме там із часом накопичуються нафтопродукти, мазут, важкі метали, залишки боєприпасів та інші небезпечні речовини. Через це осетрові першими стикаються з наслідками забруднення.