На Одесчине обнаружили еще пятерых погибших дельфинов: Русев

Мёртвый дельфин на побережье. Фото: Иван Русев/Facebook

Черное море продолжает выбрасывать на берег Одесской области мертвых дельфинов. Только за последние несколько дней на побережье национального парка "Тузловские лиманы" обнаружили ещё пятерых мертвых азовских дельфинов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника научно-исследовательского отдела национального парка "Тузловские лиманы" Ивана Русева.

Мёртвый дельфин на пляже. Фото: Иван Русев/facebook

Погибшие дельфины

По словам Ивана Русева, только за последние несколько дней в ходе мониторинга побережья сотрудники парка обнаружили еще пять тел азовских дельфинов. Эколог отметил, что с конца мая на территории национального парка официально зарегистрировали уже 63 погибших дельфина, которых море вынесло на берег.

"Очередные жертвы экоцида: в ходе мониторинга побережья Национального природного парка "Тузловские лиманы" только за последние несколько дней обнаружили тела ещё пяти азовских дельфинов. Эти невероятные морские обитатели погибли из-за войны, которую Россия ведет против Украины, и эта трагедия продолжается каждый день", — подчеркнул ученый.

Погибший азовский дельфин, которого море выбросило на побережье. Фото: Иван Русев/facebook

В то же время реальное количество погибших животных, по его оценкам, значительно больше и может достигать нескольких тысяч. Аналогичные случаи массово фиксируются также на побережье Болгарии и Румынии. Русев пояснил, что вести точный учет погибших китообразных практически невозможно.

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"Если пограничники или ученые не успевают задокументировать тушу утром или в течение дня, данные могут быть утрачены для статистики. Мелких животных прилив снова уносит в море, а шакалы утаскивают тела далеко от воды — в густые заросли на барханах, где их почти невозможно найти", — пояснил эколог.

Причины гибели дельфинов

По словам Ивана Русева, в течение июня 2026 года на побережье национального парка море вынесло 55 погибших дельфинов — это самый высокий месячный показатель с начала года. Тогда эколог назвал ситуацию беспрецедентной и предупредил, что популяция черноморских китообразных продолжает стремительно сокращаться.

"Война российских оккупантов против Украины ежедневно уничтожает всё на своём пути: убивает людей, разрушает культуру и безжалостно истребляет уникальную природу и биоразнообразие", — подытожил Русев.

Останки погибшего дельфина. Фото: Иван Русев/facebook

Ученый в очередной раз подчеркнул, что главной причиной массовой гибели дельфинов является полномасштабная российская агрессия. Постоянные взрывы, использование сонаров, ракетные удары, минирование акватории и химическое загрязнение Черного моря наносят сокрушительный удар по морской экосистеме.

Другие случаи гибели дельфинов

Новини.LIVE писали, что, по заявлениям экологов, до войны такие случаи были единичными, однако после начала боевых действий смертность резко возросла. Мертвых дельфинов находили не только в Украине, но и у берегов Болгарии, Румынии и Турции.

В 2023–2025 годах мертвых животных продолжали находить на побережье Одесской области, особенно после активизации боевых действий у Крыма. Несмотря на это, Новини.LIVE писали, что весной этого года дельфины вновь вернулись в северо-западную часть Чёрного моря.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Черном море гибнут редкие осетровые рыбы. Речь идет о севрюге, осетре и белуге. Эти виды обитают и питаются у дна Черного моря. Именно там со временем накапливаются нефтепродукты, мазут, тяжелые металлы, остатки боеприпасов и другие опасные вещества. Из-за этого осетровые первыми сталкиваются с последствиями загрязнения.