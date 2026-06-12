Екологічна катастрофа: у Чорному морі гинуть осетрові

Риба у воді. Фото: Іван Русев/Facebook

Війна Росії проти України завдає шкоди не лише людям і містам, а й природі. У Чорному морі дедалі частіше гинуть рідкісні осетрові риби, які особливо чутливі до забруднення. Екологи вважають, що масштаби цієї проблеми значно більші, ніж показують офіційні дані. Частину доказів катастрофи просто не встигають зафіксувати науковці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на еколога Івана Русева.

Першими приймають удар

Еколог Іван Русев повідомив, що на узбережжі Національного природного парку "Тузлівські лимани" продовжують знаходити мертвих осетрових риб. Йдеться про севрюгу, осетра руського та білугу. Ці види живуть і харчуються біля самого дна Чорного моря. Саме там із часом накопичуються нафтопродукти, мазут, важкі метали, залишки боєприпасів та інші небезпечні речовини. Через це осетрові першими стикаються з наслідками забруднення.

Тіло риби. Фото: Іван Русев/Facebook

Надто чутливі до токсинів

За словами еколога, осетрові мають дуже розвинену систему сприйняття навколишнього середовища. Вони здатні відчувати навіть незначні зміни хімічного складу води та донних відкладень. Навіть невеликі концентрації нафтопродуктів, важких металів чи залишків ракетного палива можуть викликати у риб сильний токсичний шок.

Ситуацію ускладнює і те, що осетрові постійно пропускають придонну воду через зябра. Якщо вона забруднена, шкідливі речовини швидко потрапляють до організму, викликаючи задуху та серйозні ураження тканин.

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Масштаби катастрофи

На думку Івана Русева, реальні масштаби загибелі риби можуть бути набагато більшими. Після того як течія викидає мертву рибу на берег, її швидко знаходять шакали, лисиці та інші хижаки. Осетрових їм легше забрати в очерети або чагарники, ніж великих дельфінів. Тому науковці мають дуже мало часу, щоб зафіксувати такі випадки.

Через це офіційна статистика щодо загибелі риби, особливо рідкісних осетрових видів, може бути суттєво заниженою.

Наслідки війни

Еколог наголошує, що війна продовжує руйнувати не лише населені пункти, а й природні екосистеми. Забруднення Чорного моря становить загрозу для унікальних видів риб і загалом для біорізноманіття регіону. Науковці попереджають, що реальний масштаб екологічних втрат на дні Чорного моря може виявитися значно більшим, ніж можна побачити сьогодні.

Загибель дельфінів

Зазначимо, раніше еколог Іван Русев повідомив про безпрецедентний випадок загибелі чорноморських китоподібних. За його словами, 5 червня на 25-кілометровій ділянці узбережжя Національного природного парку "Тузлівські лимани" виявили 22 мертвих тварин — 20 азовок, одну афаліну та одну білобочку. Згодом ще 15 китоподібних виявили мертвими. Фахівці зазначають, що такої кількості загиблих дельфінів за один день під час повномасштабної війни ще не фіксували. При цьому значна частина загиблих морських ссавців залишається на дні моря, тому реальні масштаби втрат можуть бути значно більшими.

На думку еколога, головною причиною масової загибелі тварин є наслідки війни. Русев наголошує, що подібні випадки останнім часом також фіксують на узбережжях Румунії та Болгарії, а в Одеській затоці знаходять живих, але контужених дельфінів.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Кучурганському водосховищі в Одеській області зафіксували замор риби. Загибель товстолоба виявили одразу у двох громадах поблизу українсько-молдовського кордону. Екологи вже відібрали проби води та встановлюють причини мору.

Також Новини.LIVE писали, що пляма соняшникової олії, яка потрапила у Чорне море після російського удару по порту Чорноморська, дійшла до території нацпарку "Тузлівські лимани". Забруднення вже викинуло на піщаний пересип у заповідній зоні. Екологи кажуть, що частина олії опустилась у товщу води та донні відкладення, тому її складніше контролювати.