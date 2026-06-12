Экологическая катастрофа: в Чёрном море гибнут осетровые

Рыба в воде. Фото: Иван Русев/Facebook

Война России против Украины наносит ущерб не только людям и городам, но и природе. В Чёрном море всё чаще гибнут редкие осетровые рыбы, которые особенно чувствительны к загрязнению. Экологи считают, что масштабы этой проблемы значительно больше, чем показывают официальные данные. Часть доказательств катастрофы ученые просто не успевают зафиксировать.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на эколога Ивана Русева.

Первыми принимают удар

Эколог Иван Русев сообщил, что на побережье Национального природного парка «Тузловские лиманы» продолжают находить мертвых осетровых рыб. Речь идет о севрюге, осетре русском и белуге. Эти виды живут и питаются у самого дна Черного моря. Именно там со временем накапливаются нефтепродукты, мазут, тяжелые металлы, остатки боеприпасов и другие опасные вещества. Из-за этого осетровые первыми сталкиваются с последствиями загрязнения.

Тело рыбы. Фото: Иван Русев/Facebook

Слишком чувствительны к токсинам

По словам эколога, осетровые имеют очень развитую систему восприятия окружающей среды. Они способны ощущать даже незначительные изменения химического состава воды и донных отложений. Даже небольшие концентрации нефтепродуктов, тяжелых металлов или остатков ракетного топлива могут вызвать у рыб сильный токсический шок.

Ситуацию осложняет и то, что осетровые постоянно пропускают придонную воду через жабры. Если она загрязнена, вредные вещества быстро попадают в организм, вызывая удушье и серьезные поражения тканей.

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Масштабы катастрофы

По мнению Ивана Русева, реальные масштабы гибели рыбы могут быть гораздо больше. После того как течение выбрасывает мертвую рыбу на берег, ее быстро находят шакалы, лисы и другие хищники. Осетровых им легче утащить в камыши или кустарники, чем крупных дельфинов. Поэтому у ученых очень мало времени, чтобы зафиксировать такие случаи.

Из-за этого официальная статистика по гибели рыбы, особенно редких осетровых видов, может быть существенно занижена.

Последствия войны

Эколог отмечает, что война продолжает разрушать не только населенные пункты, но и природные экосистемы. Загрязнение Черного моря представляет угрозу для уникальных видов рыб и в целом для биоразнообразия региона. Ученые предупреждают, что реальный масштаб экологических потерь на дне Черного моря может оказаться значительно больше, чем можно увидеть сегодня.

Гибель дельфинов

Отметим, ранее эколог Иван Русев сообщил о беспрецедентном случае гибели черноморских китообразных. По его словам, 5 июня на 25-километровом участке побережья Национального природного парка «Тузловские лиманы» обнаружили 20 мертвых животных — 20 азовок, одну афалину и одну белобочку. Впоследствии еще 15 китообразных обнаружили мертвыми. Специалисты отмечают, что такого количества погибших дельфинов за один день во время полномасштабной войны еще не фиксировали. При этом значительная часть погибших морских млекопитающих остается на дне моря, поэтому реальные масштабы потерь могут быть значительно больше.

По мнению эколога, главной причиной массовой гибели животных являются последствия войны. Русев подчеркивает, что подобные случаи в последнее время также фиксируются на побережьях Румынии и Болгарии, а в Одесском заливе находят живых, но контуженных дельфинов.

Как сообщали Новини.LIVE, на Кучурганском водохранилище в Одесской области зафиксировали замор рыбы. Гибель толстолобов обнаружили сразу в двух общинах вблизи украинско-молдавской границы. Экологи уже отобрали пробы воды и устанавливают причины гибели.

Также Новини.LIVE писали, что пятно подсолнечного масла, попавшее в Черное море после российского удара по порту Черноморска, дошло до территории нацпарка «Тузловские лиманы». Загрязнение уже вынесло на песчаный пересып в заповедной зоне. Экологи говорят, что часть масла опустилась в толщу воды и донные отложения, поэтому его сложнее контролировать.