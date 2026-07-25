У нацпарку на Одещині зацвіла червонокнижна рослина

Червонокнижна квітка мачок жовтий. Фото: кадр з відео

У національному природному парку "Тузлівські лимани" на Одещині посеред літа зацвів мачок жовтий. Це рідкісна рослина, занесена до Червоної книги України. У природному парку вона збереглася лише на двох ділянках узбережжя Чорного моря, де перебуває під особливою охороною.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на еколога і співробітника нацпарку Івана Русєва.

Росте лише у двох місцях

Іван Русєв каже, що мачок жовтий належить до родини макових і росте у літоральній смузі вздовж берегів Чорного моря та лиманів. Однак на території національного природного парку рослина трапляється лише на двох ділянках пересипу, де повністю відсутній антропогенний вплив. За його словами, саме завдяки мінімальному втручанню людини вдалося зберегти ці унікальні осередки.

"У нашому нацпарку мачок жовтий росте лише на двох ділянках пересипу з повною відсутністю антропогенного навантаження, де він суворо охороняється", — зазначив еколог.

Чому рослина зникає

За словами фахівця, чисельність мачка жовтого скорочується через природні особливості виду та діяльність людини. Серед основних причин — вузькі умови, в яких може рости рослина, низька схожість насіння, а також руйнування природних місць існування під час укріплення узбережжя, рекреаційне навантаження та збирання рослини як лікарської сировини.

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Раніше Новини.LIVE писали, що у Національному природному парку "Тузлівські лимани" вода в окремих солоних водоймах набула коричневого та іржавого відтінку. Причиною цього стали мікроорганізми, які активно розмножуються у надсолоній воді з настанням спеки.

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