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На Одещині серед зими розквітла унікальна червонокнижна рослина

5 січня 2025 12:12
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Червонокнижна квітка цвіте на Одещині взимку — фото
Цвітіння пізньоцвіту анкарського на Одещині. Фото ілюстративне: pixabay
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" виявили унікальне зимове явище — цвітіння пізньоцвіту анкарського. Ця рослина занесена до Червоної книги України. Зазвичай вона розцвітає навесні, але цього року перші квіти з'явилися дуже рано.

Про це повідомив науковий співробітник національного парку "Тузлівські лимани", біолог Іван Русєв.

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Повідомлення Івана Русєва. Фото: скриншот

На Одещині зацвіли унікальні квіти

За його словами, у перші дні січня команда Національного природного парку "Тузлівські лимани" зафіксувала унікальне явище в українській Бессарабії — цвітіння пізньоцвіта анкарського, відомого місцевим мешканцям як "брандушка". Ця рідкісна рослина з’явилася неподалік міста Татарбунари. Вона є одним із найперших первоцвітів, і її поява серед зими — надзвичайна подія.

"Дивовижне явище природи вже "оголосило початок весни", побачивши світ у басейні річки Кагильник.  Ця рослина вважається найбільш раннім ефемероїдом серед первоцвітів.  В цей зимовий сезон вона вже почала показувати свої перші листочки одразу після зимового сонцестояння у 2024 році, і перші рослини зацвіли у дати між  Різдвом та Новим роком", — додав Іван Русєв. 

Первоцвіти в Одеській області.
Квіти пізньоцвіту анкарського у степах Бессарабії. Фото: Іван Русєв/Facebook

"Брандушка" перебуває під загрозою зникнення

Еколог зазначає, що це диво природи є не лише рідкісним, а й дуже вразливим через антропогенний вплив.

"Це справжнє зимове диво, яке нагадує нам, наскільки тендітна і цінна наша природа. На жаль, пізньоцвіт анкарський перебуває під загрозою вимирання через розорювання степів, випасання худоби та надмірну рекреацію. Лише внаслідок незаконного розорювання понад 50% степових ділянок у нашому парку ця рослина зникла на цих землях понад 30 років тому", — написав Іван Русєв.

Еколог закликає громадян до відповідального ставлення до природи. За словами Русєва, збереження таких унікальних видів можливе лише за умови дотримання законів, зокрема заборони розорювання степів і збору червонокнижних рослин.

Квіти на Тузлівських лиманах
Квіти пізньоцвіту анкарського з'явилися у басейні річки Кагильник. Фото: Іван Русєв/Facebook

Що відомо про квітку

Пізньоцвіт анкарський — отруйна багаторічна рослина родини пізньоцвітових. Вид занесений до Червоної книги України у статусі "вразливий". Ця квітка світлолюбна, любить тепло і сухий ґрунт. Росте у  піщаних і кам'янистих степах та на кам'янистих схилах.

На Бесарабії зацвіли пізньоцвіти анкарського у басейні річки, що неподалік від Татарбунар
Фіолетові пізньоцвіти на Тузлівських лиманах. Фото: Іван Русєв/Facebook

Нагадаємо, на Водохреща в Одесі поліція працюватиме у посиленому режимі. Також ми писали, що окупанти останнім часом виводять свій флот у Чорне море тільки на короткочасні рейди.

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