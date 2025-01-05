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Завтра в Одесі нестимуть службу посилені наряди поліції

5 січня 2025 10:24
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Поліція Одещини нагадала правила безпеки на Водохреща
Чоловік купається у морі на Водохреще. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На Одещині завтра, 6 січня, поліція в підсиленому режимі забезпечуватиме порядок під час традиційних купань на Водохреща. Громадян закликають дотримуватися правил безпеки, зокрема уникати скупчень, купатися лише у спеціально відведених місцях і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Про це у неділю, 5 січня, повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області

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Поліція нестиме службу в місцях проведення богослужінь, освячення води та занурень, щоб забезпечити громадський порядок і безпеку. Усіх охочих зануритися у студені води Чорного моря просять уникати великого скупчення людей, купатися лише у спеціально облаштованих місцях. Їх попередньо перевірять на безпечність для занурення.

Окрім цього, поліцейські нагадують, що перед зануренням у холодну воду краще зігрітися теплими безалкогольними напоями. Також не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та завчасно дізнатися про розташування укриттів поблизу місць, які ви плануєте відвідати.

Також важливо дотримуватися таких правил:

  • не чіпайте підозрілих предметів і негайно повідомляйте про них правоохоронців або ДСНС.
  • будьте обережними на дорогах, особливо у темний час доби, користуйтеся флікерами.

Комендантська година на Водохреща

Скасовувати комендантську годину на свято на Одещині не планують, вона діє з 24:00 до 5:00. у поліції повідомляють, що працюють у посиленому режимі, тож у разі потреби допомоги можна звертатися до правоохоронців на місці або ж до найближчого підрозділу чи на лінію 102.

Нагадаємо, штучний інтелект згенерувати зображення того, який вигляд може мати Водохреща у майбутньому. Також ми писали, як краще провести це свято і що потрібно робити у цей день

Одеса свята Чорне море Одеська область Новини Одеси Водохреща

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