Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Завтра в Одессе будут нести службу усиленные наряды полиции arrow

Завтра в Одессе будут нести службу усиленные наряды полиции

5 января 2025 10:24
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Полиция Одесской области напомнила правила безопасности на Крещение
Мужчина купается в море на Крещение. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На Одесчине завтра, 6 января, полиция в усиленном режиме будет обеспечивать порядок во время традиционных купаний на Крещение. Граждан призывают соблюдать правила безопасности, в частности избегать скоплений, купаться только в специально отведенных местах и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Об этом в воскресенье, 5 января, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Крещение на Одесчине

Полиция будет нести службу в местах проведения богослужений, освящения воды и погружений, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность.

Всех желающих окунуться в студеные воды Черного моря просят избегать большого скопления людей, купаться только в специально оборудованных местах. Их предварительно проверят на безопасность для погружения.

Кроме этого, полицейские напоминают, что перед погружением в холодную воду лучше согреться теплыми безалкогольными напитками. Также не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заблаговременно узнать о расположении укрытий вблизи мест, которые вы планируете посетить.

Также важно соблюдать следующие правила:

  • не трогайте подозрительные предметы и немедленно сообщайте о них правоохранителям или ГСЧС.
  • будьте осторожными на дорогах, особенно в темное время суток, пользуйтесь фликерами.

Комендантский час на Крещение

Отменять комендантский час в праздник в Одесской области не планируют, он действует с 24:00 до 5:00. В полиции сообщают, что работают в усиленном режиме, поэтому в случае необходимости за помощью можно обращаться к правоохранителям на месте или в ближайшее подразделение, или на линию 102.

Напомним, искусственный интеллект сгенерировал изображение того, как может выглядеть Крещение в будущем. Также мы писали, как лучше провести этот праздник и что нужно делать в этот день.

Одесса праздники Черное море Одесская область Новости Одессы Крещение

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:20 Виллы с видом на пляж — какие цены на недвижимость на Бали в 2025

11:04 На Солнце произошла редкая вспышка — чего ждать метеозависимым

11:00 Украинцам сократили пенсии — кто начнет получать меньше и почему

10:55 Оккупанты из артиллерии обстреляли громаду на Николаевщине

10:41 Авто стоят на трех КПП — очереди на границе утром

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

10:25 В Украине изменили правила выезда за границу для контрактников

10:24 Завтра в Одессе будут нести службу усиленные наряды полиции

10:04 США и Британия атаковали йеменских хуситов, — СМИ

09:57 В ВМС ВСУ сообщили, сколько вражеских кораблей в Черном море

09:46 Сколько дронов сбила ПВО ночью — отчет Воздушных сил

11:20 Виллы с видом на пляж — какие цены на недвижимость на Бали в 2025

11:04 На Солнце произошла редкая вспышка — чего ждать метеозависимым

11:00 Украинцам сократили пенсии — кто начнет получать меньше и почему

10:55 Оккупанты из артиллерии обстреляли громаду на Николаевщине

10:41 Авто стоят на трех КПП — очереди на границе утром

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

10:25 В Украине изменили правила выезда за границу для контрактников

10:24 Завтра в Одессе будут нести службу усиленные наряды полиции

10:04 США и Британия атаковали йеменских хуситов, — СМИ

09:57 В ВМС ВСУ сообщили, сколько вражеских кораблей в Черном море

09:46 Сколько дронов сбила ПВО ночью — отчет Воздушных сил

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья