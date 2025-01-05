Полиция Одесской области напомнила правила безопасности на Крещение

Завтра в Одессе будут нести службу усиленные наряды полиции
На Одесчине завтра, 6 января, полиция в усиленном режиме будет обеспечивать порядок во время традиционных купаний на Крещение. Граждан призывают соблюдать правила безопасности, в частности избегать скоплений, купаться только в специально отведенных местах и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Об этом в воскресенье, 5 января, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
Крещение на Одесчине
Полиция будет нести службу в местах проведения богослужений, освящения воды и погружений, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность.
Всех желающих окунуться в студеные воды Черного моря просят избегать большого скопления людей, купаться только в специально оборудованных местах. Их предварительно проверят на безопасность для погружения.
Кроме этого, полицейские напоминают, что перед погружением в холодную воду лучше согреться теплыми безалкогольными напитками. Также не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заблаговременно узнать о расположении укрытий вблизи мест, которые вы планируете посетить.
Также важно соблюдать следующие правила:
- не трогайте подозрительные предметы и немедленно сообщайте о них правоохранителям или ГСЧС.
- будьте осторожными на дорогах, особенно в темное время суток, пользуйтесь фликерами.
Комендантский час на Крещение
Отменять комендантский час в праздник в Одесской области не планируют, он действует с 24:00 до 5:00. В полиции сообщают, что работают в усиленном режиме, поэтому в случае необходимости за помощью можно обращаться к правоохранителям на месте или в ближайшее подразделение, или на линию 102.
Напомним, искусственный интеллект сгенерировал изображение того, как может выглядеть Крещение в будущем. Также мы писали, как лучше провести этот праздник и что нужно делать в этот день.
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