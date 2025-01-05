Полиция Одесской области напомнила правила безопасности на Крещение

Мужчина купается в море на Крещение. Фото: Новини.LIVE

На Одесчине завтра, 6 января, полиция в усиленном режиме будет обеспечивать порядок во время традиционных купаний на Крещение. Граждан призывают соблюдать правила безопасности, в частности избегать скоплений, купаться только в специально отведенных местах и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Об этом в воскресенье, 5 января, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Полиция будет нести службу в местах проведения богослужений, освящения воды и погружений, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность.

Всех желающих окунуться в студеные воды Черного моря просят избегать большого скопления людей, купаться только в специально оборудованных местах. Их предварительно проверят на безопасность для погружения.

Кроме этого, полицейские напоминают, что перед погружением в холодную воду лучше согреться теплыми безалкогольными напитками. Также не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заблаговременно узнать о расположении укрытий вблизи мест, которые вы планируете посетить.

Также важно соблюдать следующие правила:

не трогайте подозрительные предметы и немедленно сообщайте о них правоохранителям или ГСЧС.

будьте осторожными на дорогах, особенно в темное время суток, пользуйтесь фликерами.

Комендантский час на Крещение

Отменять комендантский час в праздник в Одесской области не планируют, он действует с 24:00 до 5:00. В полиции сообщают, что работают в усиленном режиме, поэтому в случае необходимости за помощью можно обращаться к правоохранителям на месте или в ближайшее подразделение, или на линию 102.

Напомним, искусственный интеллект сгенерировал изображение того, как может выглядеть Крещение в будущем. Также мы писали, как лучше провести этот праздник и что нужно делать в этот день.