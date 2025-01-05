Російські кораблі у Чорному морі — Плетенчук повідомив деталі

Російські кораблі на рейді у Чорному морі. Фото: РосЗМІ

Вночі Росія виводила у Чорне море майже з десяток кораблів, але швидко повернула їх у місце базування. Окупанти останнім часом "виганяють" свій флот тільки на короткочасні рейди. Це зумовлено тим, що в України з'явилося більше можливостей щодо ураження ворожих цілей у водоймі.

Про це у неділю, 5 січня, в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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За словами Плетенчука, попри ризик, окупанти змушені виходити у море задля тренування.

"Сьогодні росіяни виводили до десятка кораблів у море, але швидко повернулися на базу. Це схоже на поведінку тарганів, які розбігаються, коли світло вмикають. Вони розуміють небезпеку, але продовжують тренувати збереження корабельного складу", — зазначив речник ВМС ЗСУ.

Ситуація в Азовському морі

Він також звернув увагу на ситуацію в Азовському морі. Попри спроби Росії визнати його "внутрішнім морем", Україна та міжнародна спільнота залишаються непохитними у дотриманні міжнародного морського права.

"Росія намагається "вкрасти" Азовське море так само, як краде автомобілі. Але це не робить їх власниками. Цивілізований світ чітко знає, де проходять кордони України", — наголосив Плетенчук.

За словами речника, навіть у "внутрішньому морі" Росія боїться перебувати значними силами, адже усвідомлює ризики. Оскільки українська армія вже неодноразово демонструвала свою здатність завдавати ударів по об’єктах на тимчасово окупованій території та у водах Чорного й Азовського морів.

Нагадаємо, росіяни сьогодні тримають у Чорному морі підводний ракетоносій, але без "Калібрів". Також уранці загарбники з артилерії обстріляли Куцурубську громаду, що на Миколаївщині.