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Окупанти з артилерії обстріляли громаду на Миколаївщині

5 січня 2025 10:55
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Артилерійські обстріли Куцурубської громади: наслідки атак
Росіяни атакували Миколаївщину з артилерії. Фото ілюстративне: defence-ua com
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Уранці 5 січня ворог з артилерії обстріляв село Парутине, що на Миколаївщині. Окупанти пошкодили приватний будинок і господарські споруди.

Про це у неділю, 5 січня, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім

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Допис Віталія Кіма. Фото: скриншот

Обстріл Миколаївщини 5 січня

Російські загарбники продовжують атакувати мирні населені пункти на півдні України. Так, 5 січня о 05:45 внаслідок артилерійського обстрілу по селу у Куцурубській громаді було пошкоджено приватний житловий будинок і господарські будівлі. За словами Віталія Кіма, на щастя, постраждалих серед місцевих жителів немає.

Обстріл Миколаївщини 4 січня

Також за інформацією очільника Миколаївської ОВА, днем раніше, 4 січня, о 12:20, у тій самій громаді ворог здійснив атаку дроном типу FPV по с. Солончаки. Удар припав по вантажному автомобілю підприємства, яке займається виробництвом хлібобулочної продукції. Люди також не постраждали, але підприємство зазнало матеріальних збитків.

Окупанти з артилерії обстріляли громаду на Миколаївщині - фото 2
Повідомлення очільника Миколаївської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни тримають у Чорному морі ракетоносій, але без боєкомплекту. Також завтра в Одесі поліція працюватиме у посиленому режимі.

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