Кораблі РФ у Чорному, Азовському та Середземному морях — де є загроза

У ВМС ЗСУ повідомили, скільки ворожих кораблів у Чорному морі
Станом на ранок 5 січня ситуація в морських акваторіях залишається напруженою. У Чорному морі зафіксовано один російський корабель — носій крилатих ракет "Калібр", однак боєкомплект на ньому відсутній.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів на чергуванні у морях
У Чорному морі присутній один російський корабель, проте ракети "Калібр" на ньому відсутні. В Азовському морі ворожих суден не виявлено, а в Середземному морі присутні сім російських кораблів, два з яких можуть здійснювати удари ракетами "Калібр" загальною кількістю до 22 ракет.
Прохід через Керченську протоку
За останню добу через Керченську протоку не було зафіксовано руху суден як у напрямку Чорного моря, так і Азовського.
У ВМС ЗСУ кажуть, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації суден, що створює ризики для безпеки судноплавства в регіоні.
Нагадаємо, комунальники відновили зруйновану росіянами стелу на в'їзді у Покровськ. Також росіяни пожалілися на чергову нічну атаку невідомими дронами.
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