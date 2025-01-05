Кораблі РФ у Чорному, Азовському та Середземному морях — де є загроза

Російські кораблі на рейді. Фото: РосЗМІ

Станом на ранок 5 січня ситуація в морських акваторіях залишається напруженою. У Чорному морі зафіксовано один російський корабель — носій крилатих ракет "Калібр", однак боєкомплект на ньому відсутній.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі присутній один російський корабель, проте ракети "Калібр" на ньому відсутні. В Азовському морі ворожих суден не виявлено, а в Середземному морі присутні сім російських кораблів, два з яких можуть здійснювати удари ракетами "Калібр" загальною кількістю до 22 ракет.

Прохід через Керченську протоку

За останню добу через Керченську протоку не було зафіксовано руху суден як у напрямку Чорного моря, так і Азовського.

У ВМС ЗСУ кажуть, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації суден, що створює ризики для безпеки судноплавства в регіоні.

Нагадаємо, комунальники відновили зруйновану росіянами стелу на в'їзді у Покровськ. Також росіяни пожалілися на чергову нічну атаку невідомими дронами.