Корабли РФ в Черном, Азовском и Средиземном морях — где есть угроза

Российские корабли на рейде. Фото: РосСМИ

По состоянию на утро 5 января ситуация в морских акваториях остается напряженной. В Черном море зафиксирован один российский корабль — носитель крылатых ракет "Калибр", однако боекомплект на нем отсутствует.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Информация о количестве кораблей на дежурстве в морях. Фото: ВМС ВСУ

Сколько кораблей на дежурстве в морях

В Черном море присутствует один российский корабль, однако ракеты "Калибр" на нем отсутствуют. В Азовском море вражеских судов не обнаружено, а в Средиземном море присутствуют семь российских кораблей, два из которых могут осуществлять удары ракетами "Калибр" общим количеством до 22 ракет.

Проход через Керченский пролив

За последние сутки через Керченский пролив не было зафиксировано движения судов как в направлении Черного моря, так и в Азовское.

За последние сутки через Керченский пролив не было зафиксировано движение судов как в направлении Черного моря, так и Азовского.

В ВМС ВСУ говорят, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации судов, что создает риски для безопасности судоходства в регионе.

Напомним, коммунальщики восстановили разрушенную россиянами стелу на въезде в Покровск. Также россияне пожаловались на очередную ночную атаку неизвестными дронами.