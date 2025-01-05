Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Оккупанты из артиллерии обстреляли громаду на Николаевщине arrow

Оккупанты из артиллерии обстреляли громаду на Николаевщине

5 января 2025 10:55
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Артиллерийские обстрелы Куцурубской громады: последствия атак
Россияне атаковали Николаевскую область из артилерии. Фото иллюстративное: defence-ua com
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Утром 5 января враг из артиллерии обстрелял село Парутино на Николаевщине. Оккупанты повредили частный дом и хозяйственные постройки.

Об этом в воскресенье, 5 января, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Читайте также:
Оккупанты из артиллерии обстреляли громаду на Николаевщине - фото 1
Приложение Виталия Кима. Фото: скриншот

Обстрел Николаевщины 5 января

Российские захватчики продолжают атаковать мирные населенные пункты на юге Украины. Так, 5 января в 05:45 в результате артиллерийского обстрела по селу в Куцурубской громаде был поврежден частный жилой дом и хозяйственные постройки. По словам Виталия Кима, к счастью, пострадавших среди местных жителей нет.

Обстрел Николаевщины 4 января

Также по информации главы Николаевской ОГА, днем ранее, 4 января, в 12:20 в той же громаде враг совершил атаку дроном типа FPV по с. Солончаки. Удар пришелся по грузовому автомобилю предприятия, которое занимается производством хлебобулочной продукции. Люди также не пострадали, но предприятие понесло материальный ущерб.

Оккупанты из артиллерии обстреляли громаду на Николаевщине - фото 2
Сообщение главы Николаевской ОГА. Фото: скриншот

Напомним, россияне держат в Черном море ракетоноситель, но без боекомплекта. Также завтра в Одессе полиция будет работать в усиленном режиме.

Одесса Николаев обстрелы Николаевская область Новости Одессы артиллерия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:20 Виллы с видом на пляж — какие цены на недвижимость на Бали в 2025

11:04 На Солнце произошла редкая вспышка — чего ждать метеозависимым

11:00 Украинцам сократили пенсии — кто начнет получать меньше и почему

10:55 Оккупанты из артиллерии обстреляли громаду на Николаевщине

10:41 Авто стоят на трех КПП — очереди на границе утром

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

10:25 В Украине изменили правила выезда за границу для контрактников

10:24 Завтра в Одессе будут нести службу усиленные наряды полиции

10:04 США и Британия атаковали йеменских хуситов, — СМИ

09:57 В ВМС ВСУ сообщили, сколько вражеских кораблей в Черном море

09:46 Сколько дронов сбила ПВО ночью — отчет Воздушных сил

11:20 Виллы с видом на пляж — какие цены на недвижимость на Бали в 2025

11:04 На Солнце произошла редкая вспышка — чего ждать метеозависимым

11:00 Украинцам сократили пенсии — кто начнет получать меньше и почему

10:55 Оккупанты из артиллерии обстреляли громаду на Николаевщине

10:41 Авто стоят на трех КПП — очереди на границе утром

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

10:25 В Украине изменили правила выезда за границу для контрактников

10:24 Завтра в Одессе будут нести службу усиленные наряды полиции

10:04 США и Британия атаковали йеменских хуситов, — СМИ

09:57 В ВМС ВСУ сообщили, сколько вражеских кораблей в Черном море

09:46 Сколько дронов сбила ПВО ночью — отчет Воздушных сил

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья