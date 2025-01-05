Артиллерийские обстрелы Куцурубской громады: последствия атак

Россияне атаковали Николаевскую область из артилерии. Фото иллюстративное: defence-ua com

Утром 5 января враг из артиллерии обстрелял село Парутино на Николаевщине. Оккупанты повредили частный дом и хозяйственные постройки.

Об этом в воскресенье, 5 января, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

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Приложение Виталия Кима. Фото: скриншот

Обстрел Николаевщины 5 января

Российские захватчики продолжают атаковать мирные населенные пункты на юге Украины. Так, 5 января в 05:45 в результате артиллерийского обстрела по селу в Куцурубской громаде был поврежден частный жилой дом и хозяйственные постройки. По словам Виталия Кима, к счастью, пострадавших среди местных жителей нет.

Обстрел Николаевщины 4 января

Также по информации главы Николаевской ОГА, днем ранее, 4 января, в 12:20 в той же громаде враг совершил атаку дроном типа FPV по с. Солончаки. Удар пришелся по грузовому автомобилю предприятия, которое занимается производством хлебобулочной продукции. Люди также не пострадали, но предприятие понесло материальный ущерб.

Сообщение главы Николаевской ОГА. Фото: скриншот

Напомним, россияне держат в Черном море ракетоноситель, но без боекомплекта. Также завтра в Одессе полиция будет работать в усиленном режиме.