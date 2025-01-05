"Россия тщательно прячет свой флот в Черном море", - Плетенчук

Российские корабли на рейде в Черном море. Фото: РосСМИ

Ночью Россия выводила в Черное море почти с десяток кораблей, но быстро вернула их на место базирования. Оккупанты в последнее время "выгоняют" свой флот только на кратковременные рейды. Это обусловлено тем, что у Украины появилось больше возможностей по поражению вражеских целей в водоеме.

Об этом в воскресенье, 5 января, в эфире телемарафона "Мы — Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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По словам Плетенчука, несмотря на риск, оккупанты вынуждены выходить в море для тренировки.

"Сегодня россияне выводили до десятка кораблей в море, но быстро вернулись на базу. Это похоже на поведение тараканов, которые разбегаются, когда свет включают. Они понимают опасность, но продолжают тренировать сохранность корабельного состава", — отметил спикер ВМС ВСУ.

Ситуация в Азовском море

Он также обратил внимание на ситуацию в Азовском море. Несмотря на попытки России признать его "внутренним морем", Украина и международное сообщество остаются непоколебимыми в соблюдении международного морского права.

"Россия пытается "украсть" Азовское море так же как ворует автомобили. Но это не делает их владельцами. Цивилизованный мир четко знает, где проходят границы Украины", — подчеркнул Плетенчук.

По словам спикера, даже во "внутреннем море" Россия боится находиться значительными силами, ведь осознает риски. Ведь украинская армия уже неоднократно демонстрировала свою способность наносить удары по объектам на временно оккупированной территории и в водах Черного и Азовского морей.

Напомним, россияне сегодня держат в Черном море подводный ракетоноситель, но без "Калибров". Также утром захватчики из артиллерии обстреляли Куцурубскую громаду, что на Николаевщине.