РФ хоче оголосити Азовське море внутрішнім

Азовське море. Фото ілюстративне: freepik

Росія намагається просувати законодавчі ініціативи, щоб визнати Азовське море внутрішнім морем Російської Федерації. У загарбників з'явилося таке бажання після окупації Маріуполя та Криму.

Про це у неділю, 22 грудня, в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.



Читайте також:

РФ хоче визнати Азовське море своїм

За його словами, Росія продовжує реалізовувати свої агресивні наміри, намагаючись узаконити окупацію українських територій. Однією з таких спроб є просування у внутрішньому законодавстві та через такі організації як ООН, ідеї, що Азовське море — це внутрішнє море Російської Федерації.

"У всьому світі це не визнається, але вони намагаються маніпулювати національним законодавством, щоб оголосити Азовське море своєю внутрішньою водоймою. Це ще одна спроба легітимізувати окупацію півдня України та Криму", — зазначив Плетенчук.

Росія розуміє тільки силу

Військовий вважає, що такі дії РФ є черговим викликом для міжнародного права та порядку, і спільна відповідь світу є критично важливою для запобігання подальшій ескалації.

"Єдиною мовою, яку розуміє Росія, є мова сили та ультиматумів. Замороження активів, санкції та вимога компенсацій — це те, що може змусити їх переглянути свою агресивну політику", — заявив військовий.

Дмитро Плетенчук закликає до жорсткішої реакції з боку світової спільноти на агресію РФ.

Нагадаємо, через недавню аварію з російськими танкерами Чорне море може перетворитися на нафтове сміттєзвалище, а його узбережжя — на зону екологічної катастрофи. Також сьогодні у Чорному та Азовському морях ворожі ракетоносії не зафіксовані, а в Середземному морі — шість кораблів.