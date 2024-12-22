Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Росія намагається оголосити Азовське море своїм внутрішнім морем arrow

Росія намагається оголосити Азовське море своїм внутрішнім морем

22 грудня 2024 14:33
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
РФ хоче оголосити Азовське море внутрішнім
Азовське море. Фото ілюстративне: freepik
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Росія намагається просувати законодавчі ініціативи, щоб визнати Азовське море внутрішнім морем Російської Федерації. У загарбників з'явилося таке бажання після окупації Маріуполя та Криму. 

Про це у неділю, 22 грудня, в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
 

Читайте також:

РФ хоче визнати Азовське море своїм

За його словами, Росія продовжує реалізовувати свої агресивні наміри, намагаючись узаконити окупацію українських територій. Однією з таких спроб є просування у внутрішньому законодавстві та через такі організації як ООН, ідеї, що Азовське море — це внутрішнє море Російської Федерації.

"У всьому світі це не визнається, але вони намагаються маніпулювати національним законодавством, щоб оголосити Азовське море своєю внутрішньою водоймою. Це ще одна спроба легітимізувати окупацію півдня України та Криму", — зазначив Плетенчук.

Росія розуміє тільки силу

Військовий вважає, що такі дії РФ є черговим викликом для міжнародного права та порядку, і спільна відповідь світу є критично важливою для запобігання подальшій ескалації.

"Єдиною мовою, яку розуміє Росія, є мова сили та ультиматумів. Замороження активів, санкції та вимога компенсацій — це те, що може змусити їх переглянути свою агресивну політику", — заявив військовий.

Дмитро Плетенчук закликає до жорсткішої реакції з боку світової спільноти на агресію РФ.

Нагадаємо, через недавню аварію з російськими танкерами Чорне море може перетворитися на нафтове сміттєзвалище, а його узбережжя — на зону екологічної катастрофи. Також сьогодні у Чорному та Азовському морях ворожі ракетоносії не зафіксовані, а в Середземному морі — шість кораблів.

Одеса Чорне море Україна Азовське море Новини Одеси Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:17 У Туреччині вертоліт врізався у будівлю лікарні — є загиблі

15:17 Зайві витрати — що не так із накладеним платежем у Новій пошті

15:09 Київська прокуратура програла суд щодо 5 млн грн для Укрзалізниці

15:05 За місяць понад 90 жителів Одещини задекларували зброю

14:42 Зеленський привітав дипломатів України з професійним святом

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

14:33 Росія намагається оголосити Азовське море своїм внутрішнім морем

14:32 Що писали б про війну Франко, Шевченко та Українка — версія ШІ

14:30 Що робити з банківською карткою, яку знайшли на вулиці

14:00 В Одесі перейменували вулицю Магнітогорську — яка нова назва

13:56 З 1 січня за медичні процедури доведеться платити — деталі

15:17 У Туреччині вертоліт врізався у будівлю лікарні — є загиблі

15:17 Зайві витрати — що не так із накладеним платежем у Новій пошті

15:09 Київська прокуратура програла суд щодо 5 млн грн для Укрзалізниці

15:05 За місяць понад 90 жителів Одещини задекларували зброю

14:42 Зеленський привітав дипломатів України з професійним святом

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

14:33 Росія намагається оголосити Азовське море своїм внутрішнім морем

14:32 Що писали б про війну Франко, Шевченко та Українка — версія ШІ

14:30 Що робити з банківською карткою, яку знайшли на вулиці

14:00 В Одесі перейменували вулицю Магнітогорську — яка нова назва

13:56 З 1 січня за медичні процедури доведеться платити — деталі

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Text

18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити