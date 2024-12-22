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Россия пытается объявить Азовское море своим внутренним морем

22 декабря 2024 14:33
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
РФ хочет объявить Азовское море внутренним
Азовское море. Фото иллюстративное: freepik
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Россия пробует продвигать законодательные инициативы, чтоб признать Азовское море внутренним морем русской Федерации. У захватчиков появилось такое желание после оккупации Мариуполя и Крыма.

Об этом в воскресенье, 22 декабря, в эфире телемарафона "Мы — Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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По его словам, Россия продолжает реализовывать свои агрессивные намерения, пытаясь узаконить оккупацию украинских территорий. Одной из таких попыток является продвижение во внутреннем законодательстве и через такие организации как ООН идеи, что Азовское море — это внутреннее море Российской Федерации.

"Во всем мире это не признается, но они пытаются манипулировать национальным законодательством, чтобы объявить Азовское море своим внутренним водоемом. Это еще одна попытка легитимизировать оккупацию юга Украины и Крыма", — отметил Плетенчук.

Россия понимает только силу

Военный считает, что такие действия РФ являются очередным вызовом для международного права и порядка, и общий ответ мира является критически важным для предотвращения дальнейшей эскалации.

"Единственным языком, который понимает Россия, является язык силы и ультиматумов. Заморозка активов, санкции и требование компенсаций — это то, что может заставить их пересмотреть свою агрессивную политику", — заявил военный.

Дмитрий Плетенчук призывает к более жесткой реакции со стороны мирового сообщества на агрессию РФ.

Напомним, из-за недавней аварии с российскими танкерами Черное море может превратиться в нефтяную свалку, а ее побережье — в зону экологической катастрофы. Также сегодня в Черном и Азовском морях вражеские ракетоносители не зафиксированы, а в Средиземном море — шесть кораблей.

Одесса Черное море Украина Азовское море Новости Одессы Россия

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