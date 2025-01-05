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На Одесчине среди зимы расцвело уникальное краснокнижное растение

5 января 2025 12:12
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Краснокнижный цветок цветет в Одесской области зимой — фото
Цветение безвременника анкарского в Одесской области. Фото иллюстративное: pixabay
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" обнаружили уникальное зимнее явление — цветение безвременника анкарского. Это растение занесено в Красную книгу Украины. Обычно оно расцветает весной, но в этом году первые цветы появились очень рано.

Об этом сообщил научный сотрудник национального парка "Тузловские лиманы", биолог Иван Русев.

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Сообщение Ивана Русева. Фото: скриншот

На Одесчине зацвели уникальные цветы

По его словам, в первые дни января команда Национального природного парка "Тузловские лиманы" зафиксировала уникальное явление в украинской Бессарабии — цветение безвременника анкарского, известного местным жителям как "брандушка". Это редкое растение появилось неподалеку от города Татарбунары. Оно является одним из самых первых первоцветов, и его появление среди зимы — чрезвычайное событие.

"Удивительное явление природы уже "объявило начало весны", увидев свет в бассейне реки Кагильник.  Это растение считается самым ранним эфемероидом среди первоцветов. В этот зимний сезон оно уже начало показывать свои первые листочки сразу после зимнего солнцестояния в 2024 году, и первые растения зацвели в даты между Рождеством и Новым годом", — добавил Иван Русев.

Первоцветы в Одесской области.
Цветы безвременника анкарского в степях Бессарабии. Фото: Иван Русев/Facebook

"Брандушка" находится под угрозой исчезновения

Эколог отмечает, что это чудо природы является не только редким, но и очень уязвимым из-за антропогенного воздействия.

"Это настоящее зимнее чудо, которое напоминает нам, насколько хрупкая и ценная наша природа. К сожалению, безвременник анкарский находится под угрозой вымирания из-за распашки степей, выпаса скота и чрезмерной рекреации. Только в результате незаконной распашки более 50% степных участков в нашем парке это растение исчезло на этих землях более 30 лет назад", — написал Иван Русев.

Эколог призывает граждан к ответственному отношению к природе. По словам Русева, сохранение таких уникальных видов возможно лишь при условии соблюдения законов, в частности запрета распашки степей и сбора краснокнижных растений.

Цветы на Тузловских лиманах
Цветы безвременника анкарского появились в бассейне реки Кагильник. Фото: Иван Русев/Facebook

Что известно о цветке

Позднецвет анкарский — ядовитое многолетнее растение семейства безвременниковых. Вид занесен в Красную книгу Украины в статусе "уязвимый". Этот цветок светолюбивый, любит тепло и сухую почву. Растет в песчаных и каменистых степях и на каменистых склонах.

На Бессарабии зацвели безвременники анкарского в бассейне реки, недалеко от Татарбунар
Фиолетовые безвременники на Тузловских лиманах. Фото: Иван Русев/Facebook

Напомним, на Крещение в Одессе полиция будет работать в усиленном режиме. Также мы писали, что оккупанты в последнее время выводят свой флот в Черное море только на кратковременные рейды.

Одесса растения Одесская область цветы Новости Одессы экология

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