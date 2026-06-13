На Одещині пожовтіли лимани: еколог пояснив, чи небезпечне явище

Вода у лимані на Одещині. Фото: Іван Русєв/facebook

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" вода в окремих солоних водоймах набула коричневого та іржавого відтінку. Причиною цього стали мікроорганізми, які активно розмножуються у надсолоній воді з настанням спеки.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на еколога і наукового співробітника парку "Тузлівські лимани" Івана Русєва.

У лимані на Одещині вода змінила колір. Фото: Іван Русєв/facebook

Чому вода у лиманах змінила колір

Як пояснив Іван Русєв, це природний процес, пов'язаний із розвитком специфічних водоростей та бактерій. Еколог зазначає, що головним "архітектором" кольору є одноклітинна водорість Dunaliella salina, яка пристосувалася до життя в екстремально солоному середовищі.

"Коричневий, іржавий або насичено-помаранчевий відтінок деяких дрібних солоних лиманів і відшнурованих озер на піщаному пересипі — це результат бурхливого розвитку специфічних мікроорганізмів, які адаптувалися до життя у надсолоній воді", — пояснив Іван Русєв.

Водорості захищаються від спеки у лиманах

З підвищенням температури води та збільшенням кількості сонячного світла водорість починає активно виробляти бета-каротин — природний пігмент помаранчевого кольору. За словами еколога, ця речовина не лише змінює колір води, а й допомагає мікроорганізмам виживати під палючим сонцем.

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"На мілководді під палючим сонцем ультрафіолет стає смертельним. Бета-каротин працює як оптичний фільтр — він поглинає надлишок світла, захищаючи хлорофіл та ДНК водорості від руйнування", — зазначив науковець.

Окрім цього, Dunaliella salina виробляє велику кількість гліцерину, що дозволяє клітинам утримувати воду навіть за надзвичайно високої концентрації солі.

Лиман на Одещині. Фото: Іван Русєв/facebook

Вода може стати рожевою у лиманах

Окрім водоростей, у солоних водоймах активно розвиваються галофільні археї та бактерії. Вони також виробляють власні пігменти, які впливають на колір води. Еколог пояснює, що нинішній коричневий відтінок є лише проміжним етапом природного процесу.

"Згодом, коли вода прогріється ще сильніше, а концентрація солі через випаровування стане екстремальною, цей коричневий колір часто переходить у фантастичний яскраво-рожевий або червоний", — повідомив Іван Русєв.

Фахівець каже, що таке явище є природним і не свідчить про забруднення водойм. Навпаки, воно демонструє складні процеси, які відбуваються в унікальній екосистемі Тузлівських лиманів.

Загибель дельфінів на Одещині

Зазначимо, як писали раніше Новини.LIVE еколог Іван Русев повідомив про безпрецедентний випадок загибелі чорноморських китоподібних. За його словами, 5 червня на 25-кілометровій ділянці узбережжя Національного природного парку "Тузлівські лимани" виявили 22 мертвих тварин — 20 азовок, одну афаліну та одну білобочку. Згодом ще 15 китоподібних виявили мертвими. Фахівець зазначає, що такої кількості загиблих дельфінів за один день під час повномасштабної війни ще не фіксували. При цьому значна частина загиблих морських ссавців залишається на дні моря, тому реальні масштаби втрат можуть бути значно більшими.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Чорному морі дедалі частіше гинуть рідкісні осетрові риби, які особливо чутливі до забруднення. Екологи вважають, що масштаби цієї проблеми значно більші, ніж показують офіційні дані. Частину доказів катастрофи просто не встигають зафіксувати науковці.