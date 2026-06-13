На Одесчине пожелтели лиманы: эколог объяснил, опасно ли это явление

Вода в лимане в Одесской области. Фото: Иван Русев/Facebook

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" вода в отдельных соленых водоемах приобрела коричневатый и ржавый оттенок. Причиной этого стали микроорганизмы, которые активно размножаются в сверхсоленой воде с наступлением жары.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на эколога и научного сотрудника парка "Тузловские лиманы" Ивана Русева.

В лимане в Одесской области вода изменила цвет. Фото: Иван Русев/facebook

Почему вода в лиманах изменила цвет

Как пояснил Иван Русев, это естественный процесс, связанный с развитием специфических водорослей и бактерий. Эколог отмечает, что главным «архитектором» цвета является одноклеточная водоросль Dunaliella salina, которая приспособилась к жизни в экстремально соленой среде.

"Коричневый, ржавый или насыщенно-оранжевый оттенок некоторых мелких соленых лиманов и отрезанных озер на песчаной пересыпи — это результат бурного развития специфических микроорганизмов, которые адаптировались к жизни в сверхсоленой воде", — пояснил Иван Русев.

Водоросли защищаются от жары в лиманах

С повышением температуры воды и увеличением количества солнечного света водоросли начинают активно вырабатывать бета-каротин — природный пигмент оранжевого цвета. По словам эколога, это вещество не только меняет цвет воды, но и помогает микроорганизмам выживать под палящим солнцем.

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"На мелководье под палящим солнцем ультрафиолет становится смертельным. Бета-каротин работает как оптический фильтр — он поглощает избыток света, защищая хлорофилл и ДНК водоросли от разрушения", — отметил ученый.

Кроме того, Dunaliella salina вырабатывает большое количество глицерина, что позволяет клеткам удерживать воду даже при чрезвычайно высокой концентрации соли.

Лиман в Одесской области. Фото: Иван Русев/facebook

Вода в лиманах может стать розовой

Помимо водорослей, в соленых водоемах активно развиваются галофильные археи и бактерии. Они также вырабатывают собственные пигменты, которые влияют на цвет воды. Эколог объясняет, что нынешний коричневый оттенок является лишь промежуточным этапом естественного процесса.

"Со временем, когда вода прогреется еще сильнее, а концентрация соли из-за испарения станет экстремальной, этот коричневый цвет часто переходит в фантастический ярко-розовый или красный", — сообщил Иван Русев.

Специалист говорит, что такое явление является естественным и не свидетельствует о загрязнении водоемов. Наоборот, оно демонстрирует сложные процессы, происходящие в уникальной экосистеме Тузловских лиманов.

Гибель дельфинов в Одесской области

Отметим, как писали ранее Новини.LIVE, эколог Иван Русев сообщил о беспрецедентном случае гибели черноморских китообразных. По его словам, 5 июня на 25-километровом участке побережья Национального природного парка «Тузловские лиманы» обнаружили 20 мертвых животных — 20 азовок, одну афалину и одну белобочку. Впоследствии еще 15 китообразных обнаружили мертвыми. Специалист отмечает, что такого количества погибших дельфинов за один день во время полномасштабной войны еще не фиксировали. При этом значительная часть погибших морских млекопитающих остается на дне моря, поэтому реальные масштабы потерь могут быть значительно больше.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Черном море все чаще гибнут редкие осетровые рыбы, которые особенно чувствительны к загрязнению. Экологи считают, что масштабы этой проблемы значительно больше, чем показывают официальные данные. Часть доказательств катастрофы ученые просто не успевают зафиксировать.