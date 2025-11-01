Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Осінній феномен — на Одещині розквітла дика алича

Осінній феномен — на Одещині розквітла дика алича

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 18:10
Оновлено: 17:58
На Одещині в листопаді зацвіла дика алича — причини явища
Квітка аличі на дереві. Фото: скриншот із відео

У національному парку "Тузлівські лимани" на початку листопада зацвіла дика алича. Таке незвичне явище фахівці пояснюють кліматичними змінами. Тепла й волога погода спричинила повторне цвітіння дерева, яке зазвичай квітне лише навесні.

Про це розповів еколог Іван Русев.

Реклама
Читайте також:

Осінній феномен — на Одещині розквітла дика алича - фото 1

Цвітіння аличі

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" в Одеській області на початку листопада зафіксували рідкісне природне явище — дика алича розквітла вдруге за рік. За словами співробітників парку, це перший випадок такого цвітіння за кілька останніх років. Біологи пояснюють: тривале потепління восени, висока вологість і різкі температурні коливання спровокували рослини відреагувати так, ніби настала весна.

"Дивні фенологічні явища ми спостерігаємо у нацпарку. Зараз, 1 листопада 2025 року, а в "Тузлівських лиманах" квітне дика алича", — зазначив Русєв.

Алича (Prunus cerasifera) — дерево з родини розових, яке зазвичай цвіте навесні, а восени формує плоди від жовтого до фіолетового кольору. Повторне цвітіння в цей період вчені вважають ознакою кліматичних змін, що порушують природні цикли розвитку рослин навіть у південних регіонах України.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині розквітла рідкісна рослина. Також ми писали, що у "Тузлівських лиманах" кільцювали червонокнижного птаха.

Одеса дерева Одеська область Новини Одеси екологія
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації