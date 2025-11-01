На Одещині в листопаді зацвіла дика алича — причини явища

Осінній феномен — на Одещині розквітла дика алича
У національному парку "Тузлівські лимани" на початку листопада зацвіла дика алича. Таке незвичне явище фахівці пояснюють кліматичними змінами. Тепла й волога погода спричинила повторне цвітіння дерева, яке зазвичай квітне лише навесні.
Про це розповів еколог Іван Русев.
Цвітіння аличі
У Національному природному парку "Тузлівські лимани" в Одеській області на початку листопада зафіксували рідкісне природне явище — дика алича розквітла вдруге за рік. За словами співробітників парку, це перший випадок такого цвітіння за кілька останніх років. Біологи пояснюють: тривале потепління восени, висока вологість і різкі температурні коливання спровокували рослини відреагувати так, ніби настала весна.
"Дивні фенологічні явища ми спостерігаємо у нацпарку. Зараз, 1 листопада 2025 року, а в "Тузлівських лиманах" квітне дика алича", — зазначив Русєв.
Алича (Prunus cerasifera) — дерево з родини розових, яке зазвичай цвіте навесні, а восени формує плоди від жовтого до фіолетового кольору. Повторне цвітіння в цей період вчені вважають ознакою кліматичних змін, що порушують природні цикли розвитку рослин навіть у південних регіонах України.
