В Одесской области в ноябре зацвела дикая алыча - причины явления

В национальном парке "Тузловские лиманы" в начале ноября зацвела дикая алыча. Такое необычное явление специалисты объясняют климатическими изменениями. Теплая и влажная погода вызвала повторное цветение дерева, которое обычно цветет только весной.

Об этом рассказал эколог Иван Русев.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области в начале ноября зафиксировали редкое природное явление — дикая алыча расцвела второй раз за год. По словам сотрудников парка, это первый случай такого цветения за несколько последних лет. Биологи объясняют: длительное потепление осенью, высокая влажность и резкие температурные колебания спровоцировали растения отреагировать так, будто наступила весна.

"Странные фенологические явления мы наблюдаем в нацпарке. Сейчас, 1 ноября 2025 года, а в "Тузловских лиманах" цветет дикая алыча", — отметил Русев.

Алыча (Prunus cerasifera) — дерево из семейства розовых, которое обычно цветет весной, а осенью формирует плоды от желтого до фиолетового цвета. Повторное цветение в этот период ученые считают признаком климатических изменений, нарушающих естественные циклы развития растений даже в южных регионах Украины.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области расцвело редкое растение. Также мы писали, что в "Тузловских лиманах" кольцевали краснокнижную птицу.