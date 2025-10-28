Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одесской области обнаружили редкую птицу — что о ней известно

В Одесской области обнаружили редкую птицу — что о ней известно

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 19:10
обновлено: 18:35
Редкая болотная сова на "Тузловских лиманах"
Краснокнижная сова, которые окольцевали в Одесской области. Фото: скриншот из видео

Национальный природный парк "Тузловские лиманы" снова стал пристанищем для редких пернатых. Во время научной ловли орнитологи поймали и окольцевали болотную сову — птицу, занесенную в Красную книгу Украины. После исследования сову выпустили на волю.

Об этом сообщил эколог Иван Русев.

Реклама
Читайте также:

Окольцовывание птицы

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области во время мониторинга миграции птиц исследователи поймали болотную сову (Asio flammeus). Это редкий представитель рода ушастых сов, который сейчас находится под охраной государства. Птицу окольцевали для дальнейшего наблюдения и сразу же отпустили в естественную среду.

Такие исследования помогают специалистам отслеживать пути миграции сов и изучать их привычки. Болотные совы пролетают над югом Украины во время сезонных миграций. Если зима теплая, часть из них остается здесь на зимовку.

Что известно о болотной сове

Болотная сова — дневной охотник, который охотится преимущественно на мелких грызунов и птиц. Она имеет большие желтые глаза, темные полосы на крыльях и считается одной из самых красивых сов Европы. В Украине этот вид редкий: места гнездования сохранились лишь кое-где на Полесье, в степях и у побережья Черного моря. Из-за сокращения мест обитания и человеческой деятельности болотная сова занесена в Красную книгу Украины.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области расцвел редкий цветок. Также мы писали, что в Чернобыле зафиксировали редкую птицу.

Одесса Одесская область Новости Одессы птицы Красная книга
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации