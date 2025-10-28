Редкая болотная сова на "Тузловских лиманах"

Краснокнижная сова, которые окольцевали в Одесской области. Фото: скриншот из видео

Национальный природный парк "Тузловские лиманы" снова стал пристанищем для редких пернатых. Во время научной ловли орнитологи поймали и окольцевали болотную сову — птицу, занесенную в Красную книгу Украины. После исследования сову выпустили на волю.

Об этом сообщил эколог Иван Русев.

Окольцовывание птицы

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области во время мониторинга миграции птиц исследователи поймали болотную сову (Asio flammeus). Это редкий представитель рода ушастых сов, который сейчас находится под охраной государства. Птицу окольцевали для дальнейшего наблюдения и сразу же отпустили в естественную среду.

Такие исследования помогают специалистам отслеживать пути миграции сов и изучать их привычки. Болотные совы пролетают над югом Украины во время сезонных миграций. Если зима теплая, часть из них остается здесь на зимовку.

Что известно о болотной сове

Болотная сова — дневной охотник, который охотится преимущественно на мелких грызунов и птиц. Она имеет большие желтые глаза, темные полосы на крыльях и считается одной из самых красивых сов Европы. В Украине этот вид редкий: места гнездования сохранились лишь кое-где на Полесье, в степях и у побережья Черного моря. Из-за сокращения мест обитания и человеческой деятельности болотная сова занесена в Красную книгу Украины.

