Рідкісна болотяна сова на «Тузлівських лиманах»

Червонокнижна сова, які окільцювали на Одещині. Фото: скриншот з відео

Національний природний парк "Тузлівські лимани" знову став прихистком для рідкісних пернатих. Під час наукового лову орнітологи спіймали і окільцювали болотяну сову — птаха, занесеного до Червоної книги України. Після дослідження сову випустили на волю.

Про це повідомив еколог Іван Русев.

Окільцювання птаха

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" на Одещині під час моніторингу міграції птахів дослідники спіймали болотяну сову (Asio flammeus). Це рідкісний представник роду вухатих сов, який нині перебуває під охороною держави. Птаха окільцювали для подальшого спостереження та одразу ж відпустили у природне середовище.

Такі дослідження допомагають фахівцям відстежувати шляхи міграції сов і вивчати їхні звички. Болотяні сови пролітають над півднем України під час сезонних міграцій. Якщо зима тепла, частина з них залишається тут на зимівлю.

Що відомо про болотяну сову

Болотяна сова — денний мисливець, який полює переважно на дрібних гризунів і птахів. Вона має великі жовті очі, темні смуги на крилах і вважається однією з найкрасивіших сов Європи. В Україні цей вид рідкісний: місця гніздування збереглися лише подекуди на Поліссі, в степах і біля узбережжя Чорного моря. Через скорочення місць проживання та людську діяльність болотяна сова занесена до Червоної книги України.

