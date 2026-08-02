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Главная Одесса Экосистема Одесчины под ударом: редкие птицы без потомства

Экосистема Одесчины под ударом: редкие птицы без потомства

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2026 13:10
Фламинго в Одесской области не смогли найти место для гнездования
Фламинго в Одесской области. Фото: скриншот из видео

Сотни редких розовых фламинго остаются на территории Одесской области. В этом году птицы вновь не смогли найти спокойное место для гнездования. Сейчас они находятся в труднодоступной зоне Тузловских лиманов. Посещение этой территории запрещено.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на эколога Ивана Русева.

Экосистема Одесчины под ударом: редкие птицы без потомства - фото 1

Фламинго прячутся

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" сейчас находятся несколько сотен розовых фламинго. Птицы держатся преимущественно в заповедной зоне, куда нет доступа для посетителей. По словам эколога, в этом году фламинго снова не нашли безопасного места для создания колонии. Учёный связывает это с шумами войны, которые пугают птиц.

"Сейчас уже 2 августа, а розовые фламинго в 2026 военном году, как и в 2022, 2024, 2025 годах, не смогли найти спокойное место для гнездования в Национальном природном парке "Тузловские лиманы". Они пугаются шумов войны", — отметил Русев.

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На видео, которое обнародовал учёный, видны розовые птицы, передвигающиеся по мелководью. Снять их удалось издалека, поскольку фламинго находятся в недоступной для людей зоне. Русев отметил, что увидеть этих птиц в Тузловских лиманах поближе можно будет после окончания войны.

Когда фламинго гнездились

Розовые фламинго впервые начали гнездиться в "Тузловских лиманах" в 2023 году. Тогда птицам удалось вывести около 200 птенцов. В 2024 году попытка оказалась неудачной. Около 400 гнезд были разрушены из-за войны, поэтому птенцов в том году не было.

В 2025 году фламинго снова пытались создать колонии на различных лиманах Одесской области. Однако и тогда успешно вывести потомство им не удалось. Весной 2026 года стая редких птиц снова прилетела в Тузловские лиманы. Их зафиксировали на границе "Тузловской Амазонии". Тогда фламинго активно искали места для гнездования, и ученые надеялись, что в этом году им наконец-то повезет.

Кто такие фламинго

Розовый фламинго — крупная водоплавающая птица с длинными ногами и характерным изогнутым клювом. Свою окраску он приобретает благодаря природным пигментам в пище, в частности водорослям и мелким водным организмам.

Фламинго живут колониями и обычно выбирают для гнездования мелководные водоемы, где могут оставаться вдали от хищников и людей. Для успешного размножения им нужны спокойные и безопасные условия. Поэтому постоянный шум, взрывы и другие последствия войны могут заставить птиц покидать места, которые они ранее выбирали для гнездования.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области ухудшается ситуация с водными ресурсами из-за критического обмеления Днестра. По данным Украинского гидрометеорологического центра, на отдельных участках реки уровень воды опустился до самых низких показателей за всё время наблюдений. Экологи предупреждают, что это не временное явление, а следствие климатических изменений, к которым Одессе придётся адаптироваться.

Также Новини.LIVE писали, что затонувшее возле Одессы судно GOLDEN LEO может стать источником длительного загрязнения Черного моря. На борту могут оставаться топливо и груз кукурузы, которые способны оказывать влияние на экосистему даже спустя длительное время.

Одесская область экология птицы
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
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