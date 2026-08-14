Погода в Одесі 15 серпня: температура моря та повітря

Люди на пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

15 серпня в Одесі можна планувати відпочинок біля моря. Температура води становитиме 22-23 °С, а повітря вдень прогріється до 27 °С. В області буде до 30 °С. Опадів не очікується, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Водночас зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз в області

В Одеській області 15 серпня очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Уночі температура повітря становитиме 14-19 °С, місцями вона може опускатися до 10 °С. Вдень повітря прогріється до 25-30 °С. На автошляхах області видимість буде доброю.

Прогноз в Одесі

В Одесі також прогнозують мінливу хмарність і суху погоду. Вітер буде північно-східним, 5-10 м/с. Уночі температура становитиме 17-19 °С, а вдень — 25-27 °С. Температура морської води триматиметься на рівні 22-23 °С. Тож умови для відпочинку біля моря залишатимуться комфортними.

Пожежна небезпека

На 15 серпня в області прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За таких погодних умов за наявності джерела займання в екосистемах може швидко виникнути та поширитися пожежа. За даними синоптиків, надзвичайна пожежна небезпека очікується у Любашівці, Роздільній, Сербці, Чорноморську, Білгороді-Дністровському, Сараті, Болграді, Ізмаїлі та Вилковому. У Затишші прогнозують тривалу надзвичайну пожежну небезпеку. В Одесі рівень небезпеки буде високим.

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