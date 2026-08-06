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Головна Одеса Море в Одесі прогріється до +24: прогноз погоди на завтра

Море в Одесі прогріється до +24: прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2026 18:27
Погода в Одесі та області 7 серпня: спека до +37 °С
Люди на пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

7 серпня на Одещині збережеться спекотна погода, а місцями температура повітря сягне +37 °С. У більшості районів області буде сухо, однак удень на півночі місцями можливі короткочасний дощ і гроза. Майже по всій області прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки, тому жителів закликають бути максимально обережними з відкритим вогнем.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз по області

У четвер очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень на півночі області можливі короткочасний дощ і гроза. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +20…+25 °С, удень — +32…+37 °С. На автошляхах області видимість буде доброю.

Прогноз для Одеси

В Одесі також очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура повітря вночі — +22…+24 °С, удень — +32…+34 °С. Температура морської води становитиме +23…+24 °С.

Пожежна небезпека

7 серпня на більшій частині Одещини прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За даними синоптиків, такий рівень очікується у Любашівці, Затишші, Сербці, Роздільній, Чорноморську, Білгороді-Дністровському, Сараті, Болграді, Ізмаїлі та Вилковому.

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В Одесі прогнозують високий рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть швидкому виникненню та поширенню пожеж в екосистемах за наявності будь-якого джерела займання.

Температура за добу

5 серпня максимальна температура повітря на метеостанціях області становила від +32,6 °С до +36,7 °С. Найвищі показники зафіксували: 

  • Сербка — +36,7 °С; 
  • Болград — +36,3 °С; 
  • Роздільна та Ізмаїл — по +36,1 °С; 
  • Затишшя — +35,8 °С; 
  • Любашівка — +34,8 °С; 
  • Білгород-Дністровський — +34,0 °С; 
  • Одеса — +34,2 °С; 
  • Чорноморськ — +32,8 °С; 
  • Південне — +32,6 °С; 
  • Вилкове — +33,7 °С.

Рекорд максимальної температури для 7 серпня в Одесі становить +36,7 °С. Його зафіксували у 2012 році.

Як повідомляли Новини.LIVE, 22 липня Одесу накрила негода, яка спричинила проблеми на дорогах міста. Через сильну зливу окремі вулиці підтопило, а в інших місцях комунальники прибирали наслідки. На кількох ділянках рух транспорту тимчасово обмежували або перекривали. 

Також Новини.LIVE писали, що кінець літа для багатьох — остання можливість вирватися до моря, тому в серпні Затока знову заповнюється туристами. Попит на житло зростає, а разом із ним — і ціни: за шість ночей на двох просять від 6 до понад 36 тисяч гривень. Та навіть дорогий номер не завжди означає наявність укриття, генератора чи гарантованого місця в день приїзду. І все це незважаючи на закриті пляжі, відсутність укриттів та небезпеку постійних обстрілів з боку РФ.

Одеса Чорне море прогноз погоди
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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