Погода в Одесі та області 3 серпня: спека до 35 градусів

Люди на пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 3 серпня, на Одещині буде спекотно та сухо. Вдень температура повітря підніметься до 30–35°С тепла. В Одесі прогнозують до 32 °С. Водночас у регіоні зберігатиметься висока пожежна небезпека.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в області

На Одещині 3 серпня очікується мінлива хмарність, але без опадів. Вітер буде північним, 5–10 м/с. Вночі температура становитиме 17–22 °С тепла. Вдень повітря прогріється до 30–35 °С. На автошляхах області видимість буде доброю.

Погода в Одесі

В Одесі також буде мінлива хмарність і без опадів. Північний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Вночі температура становитиме 20–22 °С, а вдень — 30–32 °С тепла. Морська вода біля узбережжя прогріється до 21–22 °С.

Пожежна небезпека

За прогнозом, погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах за наявності джерел займання. На карті найвищий, надзвичайний рівень пожежної небезпеки, позначений у Любашівці, Затишші, Чорноморську, Болграді та Ізмаїлі.

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Високу пожежну небезпеку прогнозують в Одеському, Роздільнянському, Сербківському, Білгород-Дністровському, Саратському та Вилківському районах. В Одесі також позначений високий рівень. У таких умовах варто особливо обережно поводитися з відкритим вогнем і не залишати в природі непогашене багаття чи тліючі матеріали.

Як повідомляли Новини.LIVE, 22 липня Одесу накрила негода, яка спричинила проблеми на дорогах міста. Через сильну зливу окремі вулиці підтопило, а в інших місцях комунальники прибирали наслідки. На кількох ділянках рух транспорту тимчасово обмежували або перекривали.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині поблизу села Плахтіївка Білгород-Дністровського району загорілося сміттєзвалище. Через сильний вітер вогонь швидко поширився за його межі та охопив заліснену територію й сільськогосподарські угіддя.