Погода в Одесі 24 липня: до +28 °C, море та пожежна безпека

Люди на пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

24 липня на Одещині буде помірно тепло та переважно сухо. Температура повітря вдень не підніматиметься вище +29 °C, а вітер посилиться до 12 м/с. Біля узбережжя море залишатиметься спокійним, а рівень води — безпечним. Водночас у більшості районів області збережеться низька пожежна небезпека.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в області

У п'ятницю, 24 липня, в Одеській області прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Лише в першій половині ночі місцями можливий короткочасний дощ. Вітер буде північний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13...+18 °C, удень — +23...+28 °C. На автошляхах області видимість залишатиметься доброю.

Погода в Одесі

В Одесі також очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16...+18 °C, удень — +24...+26 °C. Температура морської води буде +21...+22 °C. Уздовж узбережжя прогнозують легке хвилювання моря та безпечні рівні води.

Пожежна небезпека

24 липня погодні умови сприятимуть переважно низькій ймовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах. Водночас рівень пожежної небезпеки відрізнятиметься залежно від району. Низький рівень прогнозують в Одесі, Роздільній, Сербці, Білгороді-Дністровському, Сараті, Болграді та Вилковому. Середній рівень очікується в Затишші та Чорноморську, а високий — у Любашівці. В Ізмаїлі та Роздільній на карті також позначено низький рівень пожежної небезпеки.

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Скільки випало дощу

Зазначимо, напередодні, 22 липня, в Одесі за добу випало 35 мм опадів, а в Сараті — 25 мм. В Одесі найінтенсивніші дощі пройшли вранці, тоді як у Сараті найбільша кількість опадів випала у другій половині дня. Для порівняння, середня багаторічна норма опадів за весь липень для Одеси становить 45 мм.

Як повідомляли Новини.LIVE, 22 липня Одесу накрила негода, яка спричинила проблеми на дорогах міста. Через сильну зливу окремі вулиці підтопило, а в інших місцях комунальники прибирали наслідки. На кількох ділянках рух транспорту тимчасово обмежували або перекривали.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині поблизу села Плахтіївка Білгород-Дністровського району загорілося сміттєзвалище. Через сильний вітер вогонь швидко поширився за його межі та охопив заліснену територію й сільськогосподарські угіддя.