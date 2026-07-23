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Главная Одесса Одессу охватила прохлада: море приятно удивит температурой

Одессу охватила прохлада: море приятно удивит температурой

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 18:39
Погода в Одессе 24 июля: до +28 °C, море и пожарная безопасность
Люди на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

24 июля в Одесской области будет умеренно тепло и преимущественно сухо. Дневная температура воздуха не поднимется выше +29 °C, а ветер усилится до 12 м/с. У побережья море останется спокойным, а уровень воды — безопасным. В то же время в большинстве районов области сохранится низкая пожарная опасность.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в области

В пятницу, 24 июля, в Одесской области прогнозируется переменная облачность без значительных осадков. Лишь в первой половине ночи местами возможен кратковременный дождь. Ветер будет северный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +13...+18 °C, днём — +23...+28 °C. На автодорогах области видимость останется хорошей.

Погода в Одессе

В Одессе также ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер северный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +16...+18 °C, днём — +24...+26 °C. Температура морской воды составит +21...+22 °C. Вдоль побережья прогнозируется небольшая волна и безопасный уровень воды.

Пожарная опасность

24 июля погодные условия будут способствовать преимущественно низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах. В то же время уровень пожарной опасности будет различаться в зависимости от района. Низкий уровень прогнозируется в Одессе, Раздельной, Сербце, Белгороде-Днестровском, Сарате, Болграде и Вилково. Средний уровень ожидается в Затишье и Черноморске, а высокий — в Любашевке. В Измаиле и Раздельной на карте также обозначен низкий уровень пожарной опасности.

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Сколько выпало дождя

Отметим, накануне, 22 июля, в Одессе за сутки выпало 35 мм осадков, а в Сарате — 25 мм. В Одессе самые интенсивные дожди прошли утром, тогда как в Сарате наибольшее количество осадков выпало во второй половине дня. Для сравнения: средняя многолетняя норма осадков за весь июль для Одессы составляет 45 мм.

Как сообщали Новини.LIVE, 22 июля Одессу накрыла непогода, которая вызвала проблемы на дорогах города. Из-за сильного ливня отдельные улицы были подтоплены, а в других местах коммунальщики устраняли последствия. На нескольких участках движение транспорта временно ограничивали или перекрывали.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области вблизи села Плахтиевка Белгород-Днестровского района загорелась свалка. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился за его пределы и охватил лесистую территорию и сельскохозяйственные угодья.

Одесса Черное море прогноз погоды
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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