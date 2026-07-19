На Одещині пожежа на сміттєзвалищі охопила ліс і поля

Пожежа на сміттєзвалищі. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

На Одещині поблизу села Плахтіївка Білгород-Дністровського району загорілося сміттєзвалище. Через сильний вітер вогонь швидко поширився за його межі та охопив заліснену територію й сільськогосподарські угіддя.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Державну екологічну інспекцію Південно-Західного округу.

Вогонь поширився на природні території

За даними екологів, займання зафіксували на сміттєзвалищі, яке перебуває у віданні Плахтіївської сільської ради. Полум'я перекинулося на прилеглу заліснену територію та поля. Внаслідок пожежі пошкоджено дерева, чагарники та іншу рослинність. Після виявлення займання державні інспектори оперативно передали інформацію до Державної служби України з надзвичайних ситуацій для ліквідації пожежі.

Пожежа на сміттєзвалищі. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Небезпечні пожежі на сміттєзвалищах

В екологічній інспекції наголошують, що пожежі на сміттєзвалищах становлять особливу небезпеку для довкілля. Під час горіння в атмосферу потрапляють токсичні продукти згоряння різних видів відходів, які можуть погіршувати якість повітря.

У спекотний літній період та за вітряної погоди навіть незначне займання здатне за лічені хвилини поширитися на ліси, поля та інші природні території. Саме тому оперативне виявлення й гасіння таких пожеж є одним із ключових факторів для запобігання масштабним екологічним наслідкам.

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