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Главная Одесса Пожар на Одесчине: из-за свалки загорелись лес и поля

Пожар на Одесчине: из-за свалки загорелись лес и поля

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 11:25
В Одесской области пожар на свалке охватил лес и поля
Пожар на свалке. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

В Одесской области недалеко от села Плахтеевка Белгород-Днестровского района загорелась свалка. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился за ее пределы и охватил лесистую территорию и сельскохозяйственные угодья.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию Юго-Западного округа.

Огонь распространился на природные территории

По данным экологов, возгорание зафиксировали на свалке, находящейся в ведении Плахтиевского сельского совета. Пламя перекинулось на прилегающую лесистую территорию и поля. В результате пожара повреждены деревья, кустарники и другая растительность. После обнаружения возгорания государственные инспекторы оперативно передали информацию в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям для ликвидации пожара.

Горить сміттєзвалище
Пожар на свалке. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

Опасные пожары на свалках

В экологической инспекции отмечают, что пожары на свалках представляют особую опасность для окружающей среды. Во время горения в атмосферу попадают токсичные продукты сгорания различных видов отходов, которые могут ухудшать качество воздуха.

В жаркий летний период и при ветреной погоде даже незначительное возгорание способно за считанные минуты распространиться на леса, поля и другие природные территории. Именно поэтому оперативное обнаружение и тушение таких пожаров является одним из ключевых факторов предотвращения масштабных экологических последствий.

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Новини.LIVE сообщали, что в Одесском районе спасатели ликвидировали крупный пожар на территории предприятия. Огонь охватил два складских здания и поддоны под открытым небом, а из-за сильного ветра существовала угроза распространения пламени на соседние сооружения. На тушение ушло почти два часа.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе в Хаджибейском районе произошел пожар в двухэтажной пристройке к складским помещениям. Возгорание произошло на улице Михаила Грушевского.

пожар лес свалки Новости Одессы
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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