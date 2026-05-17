В Одесі горів спортзал із лазнею біля складів: наслідки

В Одесі горів спортзал із лазнею біля складів: наслідки

Дата публікації: 17 травня 2026 09:27
В Одесі загорівся спортзал із лазнею біля складів: наслідки
Рятувальник на місці пожежі. Фото: ДСНС Одещини

В Одесі у Хаджибейському районі сталася пожежа у двоповерховій прибудові до складських приміщень. Загоряння виникло на вулиці Михайла Грушевського.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління ДСНС Одеської області.

Пожежа в Одесі

За даними рятувальників, у прибудові був облаштований індивідуальний спортивний зал із кімнатами відпочинку та лазнею. Під час пожежі виникло сильне задимлення, через що вогнеборцям довелося працювати в апаратах захисту органів дихання та зору. Рятувальники ліквідували загоряння та не допустили поширення вогню на більшу площу складських приміщень.

Рятувальники на місці пожежі
Рятувальник драбиною дістається до місця займання. Фото: ДСНС Одещини

Які причини займання

Наразі на місці події працює дослідницько-випробувальна лабораторія ДСНС. Фахівці встановлюють причину виникнення пожежі. До ліквідації займання залучали 33 рятувальники та 9 одиниць техніки. Інформації про постраждалих наразі немає.

Вогонь в приміщенні спортзалу
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Одеському районі ввечері 9 травня сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю декількох автівок. Внаслідок аварії виникло загорання одразу трьох легкових автомобілів. Пізніше стало відомо, що в ДТП загинуло троє. На місці працювали рятувальники, які оперативно ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню.

Також Новини.LIVE писали, що в Одеському районі рятувальники ліквідували велику пожежу на території підприємства. Вогонь охопив дві складські будівлі та піддони просто неба, а через сильний вітер існувала загроза поширення полум’я на сусідні споруди. На гасіння знадобилося майже дві години.

Окрім цього, Новини.LIVE інформували, що росіяни в ніч проти 5 квітня атакували Одесу дронами. Внаслідок ворожого обстрілу в одному з районів загорілися автівки та балкон житлового будинку.

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Лілія Швець
