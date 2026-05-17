В Одесі загорівся спортзал із лазнею біля складів: наслідки

Рятувальник на місці пожежі. Фото: ДСНС Одещини

В Одесі у Хаджибейському районі сталася пожежа у двоповерховій прибудові до складських приміщень. Загоряння виникло на вулиці Михайла Грушевського.

Пожежа в Одесі

За даними рятувальників, у прибудові був облаштований індивідуальний спортивний зал із кімнатами відпочинку та лазнею. Під час пожежі виникло сильне задимлення, через що вогнеборцям довелося працювати в апаратах захисту органів дихання та зору. Рятувальники ліквідували загоряння та не допустили поширення вогню на більшу площу складських приміщень.

Рятувальник драбиною дістається до місця займання. Фото: ДСНС Одещини

Які причини займання

Наразі на місці події працює дослідницько-випробувальна лабораторія ДСНС. Фахівці встановлюють причину виникнення пожежі. До ліквідації займання залучали 33 рятувальники та 9 одиниць техніки. Інформації про постраждалих наразі немає.

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

