В Одессе загорелся спортзал с баней возле складов: последствия

Спасатель на месте пожара. Фото: ГСЧС Одесской области

В Одессе в Хаджибейском районе произошел пожар в двухэтажной пристройке к складским помещениям. Возгорание возникло на улице Михаила Грушевского.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГСЧС Одесской области.

Пожар в Одессе

По данным спасателей, в пристройке был обустроен индивидуальный спортивный зал с комнатами отдыха и баней. Во время пожара возникло сильное задымление, из-за чего пожарным пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. Спасатели ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня на большую площадь складских помещений.

Спасатель по лестнице добирается до места возгорания. Фото: ГСЧС Одесской области

Какие причины возгорания

Сейчас на месте происшествия работает исследовательско-испытательная лаборатория ГСЧС. Специалисты устанавливают причину возникновения пожара. К ликвидации возгорания привлекали 33 спасателя и 9 единиц техники. Информации о пострадавших пока нет.

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одесском районе вечером 9 мая произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. В результате аварии возникло возгорание сразу трех легковых автомобилей. Позже стало известно, что в ДТП погибли трое. На месте работали спасатели, которые оперативно ликвидировали пожар и не допустили распространения огня.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесском районе спасатели ликвидировали крупный пожар на территории предприятия. Огонь охватил два складских здания и поддоны под открытым небом, а из-за сильного ветра существовала угроза распространения пламени на соседние постройки. На тушение понадобилось почти два часа.

Кроме этого, Новини.LIVE информировали, что россияне в ночь на 5 апреля атаковали Одессу дронами. В результате вражеского обстрела в одном из районов загорелись машины и балкон жилого дома.