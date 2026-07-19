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Головна Одеса На Одесу насуваються грози: температура води на пляжах

На Одесу насуваються грози: температура води на пляжах

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2026 20:38
Погода в Одесі: море буде теплим, попри сильні грози
Люди купаються у морі. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 20 липня, температура морської води біля Одеси залишатиметься комфортною, однак погода почне змінюватися. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, грози та оголосили жовтий рівень небезпеки через несприятливі погодні явища.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі 20 липня

У місті прогнозують мінливу хмарність. Уночі істотних опадів не очікується, однак удень можливі короткочасний дощ і гроза. Вітер буде південним, 9-14 м/с. Температура повітря вночі становитиме +20...+22 °C, удень — +26...+28 °C. Температура морської води залишиться на рівні +21...+22 °C.

Погода в Одеській області 20 липня

По області також очікується мінлива хмарність. Уночі місцями можливий короткочасний дощ, удень короткочасні дощі пройдуть у більшості районів, місцями прогнозують грози.

Температура повітря вночі становитиме +17...+22 °C, удень — +26...+31 °C, місцями повітря прогріється до +34 °C. Видимість на автошляхах залишатиметься доброю.

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Жовтий рівень небезпеки

На 20 липня в Одеській області оголошено І рівень небезпечності (жовтий) через грози. Попередження стосується всієї області, а вдень грози прогнозують і безпосередньо в Одесі.

На Одесу насуваються грози: температура моря на пляжах - фото 1
Попередження про грозу. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Погода погіршиться

За прогнозом синоптиків, із понеділка на Одещину почне впливати область зниженого атмосферного тиску. Через це в регіоні періодично проходитимуть короткочасні дощі.

Найбільш нестійку погоду прогнозують у середу, коли очікуються інтенсивні дощі, грози, шквали та зниження температури повітря. Легке хвилювання моря збережеться найближчими днями, а в середині тижня посилиться до помірного.

На Одесу насуваються грози: температура моря на пляжах - фото 2
Погода у найближчі дні. Фото: скриншот

Раніше журналісти Новини.LIVE запитали гостей міста, чи вдається їм відпочивати в Одесі під час щоденних обстрілів.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині поблизу села Плахтіївка Білгород-Дністровського району загорілося сміттєзвалище. Через сильний вітер вогонь швидко поширився за його межі та охопив заліснену територію й сільськогосподарські угіддя.

погода Новини Одеси прогноз погоди температура
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
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