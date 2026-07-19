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Главная Одесса На Одессу надвигаются грозы: температура воды на пляжах

На Одессу надвигаются грозы: температура воды на пляжах

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Дата публикации 19 июля 2026 20:38
Погода в Одессе: море будет теплым, несмотря на сильные грозы
Люди купаются в море. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 20 июля, температура морской воды у берегов Одессы останется комфортной, однако погода начнет меняться. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы, а также объявили желтый уровень опасности в связи с неблагоприятными погодными явлениями.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 20 июля

В городе прогнозируется переменная облачность. Ночью существенных осадков не ожидается, однако днем возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер будет южным, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит +20...+22 °C, днем — +26...+28 °C. Температура морской воды останется на уровне +21...+22 °C.

Погода в Одесской области 20 июля

По области также ожидается переменная облачность. Ночью местами возможен кратковременный дождь, днём кратковременные дожди пройдут в большинстве районов, местами прогнозируются грозы.

Температура воздуха ночью составит +17...+22 °C, днем — +26...+31 °C, местами воздух прогреется до +34 °C. Видимость на автодорогах останется хорошей.

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Жёлтый уровень опасности

На 20 июля в Одесской области объявлен I уровень опасности (желтый) из-за гроз. Предупреждение касается всей области, а днем грозы прогнозируются и непосредственно в Одессе.

На Одесу насуваються грози: температура моря на пляжах - фото 1
Предупреждение о грозе. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Погода ухудшится

По прогнозу синоптиков, с понедельника на Одесскую область начнет влиять область пониженного атмосферного давления. Из-за этого в регионе будут периодически проходить кратковременные дожди.

Наиболее нестабильная погода прогнозируется в среду, когда ожидаются интенсивные дожди, грозы, шквалы и понижение температуры воздуха. Легкое волнение на море сохранится в ближайшие дни, а в середине недели усилится до умеренного.

На Одесу насуваються грози: температура моря на пляжах - фото 2
Погода в ближайшие дни. Фото: скриншот

Ранее журналисты Новини.LIVE спросили гостей города, удается ли им отдыхать в Одессе во время ежедневных обстрелов.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области вблизи села Плахтеевка Белгород-Днестровского района загорелась свалка. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился за его пределы и охватил лесистую территорию и сельскохозяйственные угодья.

погода Новости Одессы прогноз погоды температура
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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