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Головна Одеса Море біля Одеси стане прохолоднішим: погода на завтра

Море біля Одеси стане прохолоднішим: погода на завтра

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2026 18:09
Погода в Одесі та області 25 липня: прогноз на день
Люди на пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У суботу, 25 липня, на Одещині очікується мінлива хмарність і переважно суха погода. Температура повітря вдень підніметься до 25–30°. В Одесі буде трохи прохолодніше — до 27° тепла. Водночас у більшості районів області збережеться низька пожежна небезпека.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в області

На Одещині 25 липня буде мінлива хмарність, але без істотних опадів. Вітер північний, 7–12 м/с. Вночі температура становитиме 13–18°, а вдень повітря прогріється до 25–30°. На автошляхах області видимість буде доброю.

Погода в Одесі

В Одесі також прогнозують мінливу хмарність і суху погоду. Північний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Вночі температура опуститься до 16–18°, а вдень становитиме 25–27°. Морська вода біля узбережжя прогріється до 20–21°.

Пожежна небезпека

За даними карти Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у більшості районів області 25 липня прогнозують відсутню або низьку пожежну небезпеку. Середній рівень очікується в районі Затишшя, а високий — у Любашівці. В Одесі, Чорноморську, Білгороді-Дністровському, Сараті, Болграді, Ізмаїлі та Вилковому рівень переважно низький або відсутній.

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Скільки випало дощу

За добу 23 липня в Одесі випало 9 мм опадів. Найбільше опадів зафіксували в Роздільній та Ізмаїлі — по 18 мм. У Чорноморську випало 14 мм, у Сербці — 11 мм, у Вилковому — 11 мм, у Південному — 10 мм, а в Сараті — 9 мм. У Білгороді-Дністровському випало 7 мм, у Болграді — 5 мм, у Затишші — 5 мм, а в Любашівці — менше 1 мм. Багаторічна норма опадів для Одеси у липні становить 45 мм.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Одещині поблизу села Плахтіївка Білгород-Дністровського району загорілося сміттєзвалище. Через сильний вітер вогонь швидко поширився за його межі та охопив заліснену територію й сільськогосподарські угіддя.

Також Новини.LIVE писали, що 22 липня Одесу накрила негода, яка спричинила проблеми на дорогах міста. Через сильну зливу окремі вулиці підтопило, а в інших місцях комунальники прибирали наслідки. На кількох ділянках рух транспорту тимчасово обмежували або перекривали. 

Одеса Чорне море прогноз погоди
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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