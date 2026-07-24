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Главная Одесса Море у Одессы станет прохладнее: прогноз погоды на завтра

Море у Одессы станет прохладнее: прогноз погоды на завтра

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Дата публикации 24 июля 2026 18:09
Погода в Одессе и области 25 июля: прогноз на день
Люди на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В субботу, 25 июля, в Одесской области ожидается переменная облачность и преимущественно сухая погода. Температура воздуха днем поднимется до 25–30°. В Одессе будет немного прохладнее — до 27° тепла. При этом в большинстве районов области сохранится низкая пожарная опасность.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в области

В Одесской области 25 июля будет переменная облачность, но без значительных осадков. Ветер северный, 7–12 м/с. Ночью температура составит 13–18°, а днём воздух прогреется до 25–30°. На автодорогах области видимость будет хорошей.

Погода в Одессе

В Одессе также прогнозируют переменную облачность и сухую погоду. Северный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Ночью температура опустится до 16–18°, а днём составит 25–27°. Морская вода у побережья прогреется до 20–21°.

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Пожарная опасность

По данным карты Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в большинстве районов области 25 июля прогнозируется отсутствие или низкая пожарная опасность. Средний уровень ожидается в районе Затишья, а высокий — в Любашевке. В Одессе, Черноморске, Белгороде-Днестровском, Сарате, Болграде, Измаиле и Вилковом уровень преимущественно низкий или отсутствует.

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Сколько выпало дождя

За сутки 23 июля в Одессе выпало 9 мм осадков. Больше всего осадков зафиксировали в Раздельной и Измаиле — по 18 мм. В Черноморске выпало 14 мм, в Сербце — 11 мм, в Вилковом — 11 мм, в Южном — 10 мм, а в Сарате — 9 мм. В Белгороде-Днестровском выпало 7 мм, в Болграде — 5 мм, в Затишье — 5 мм, а в Любашевке — менее 1 мм. Многолетняя норма осадков для Одессы в июле составляет 45 мм.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области вблизи села Плахтеевка Белгород-Днестровского района загорелась свалка. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился за ее пределы и охватил лесистую территорию и сельскохозяйственные угодья.

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Также Новини.LIVE писали, что 22 июля Одессу накрыла непогода, которая вызвала проблемы на дорогах города. Из-за сильного ливня отдельные улицы были подтоплены, а в других местах коммунальщики устраняли последствия. На нескольких участках движение транспорта временно ограничивали или перекрывали.

Одесса Черное море прогноз погоды
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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