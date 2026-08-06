Погода в Одессе и области 7 августа: жара до +37 °С

Люди на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

7 августа в Одесской области сохранится жаркая погода, а местами температура воздуха достигнет +37 °С. В большинстве районов области будет сухо, однако днем на севере местами возможны кратковременный дождь и гроза. Почти по всей области прогнозируется чрезвычайный уровень пожарной опасности, поэтому жителей призывают быть максимально осторожными с открытым огнем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз по области

В четверг ожидается переменная облачность. Осадков не ожидается, только днем на севере области возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +20…+25 °С, днём — +32…+37 °С. На автодорогах области видимость будет хорошей.

Прогноз для Одессы

В Одессе также ожидается переменная облачность без осадков. Ветер переменного направления, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью — +22…+24 °С, днём — +32…+34 °С. Температура морской воды составит +23…+24 °С.

Пожарная опасность

7 августа на большей части Одесской области прогнозируется чрезвычайный уровень пожарной опасности. По данным синоптиков, такой уровень ожидается в Любашевке, Затишье, Сербце, Раздельной, Черноморске, Белгороде-Днестровском, Сарате, Болграде, Измаиле и Вилково.

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В Одессе прогнозируется высокий уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать быстрому возникновению и распространению пожаров в экосистемах при наличии любого источника возгорания.

Температура за сутки

5 августа максимальная температура воздуха на метеостанциях области составляла от +32,6 °С до +36,7 °С. Самые высокие показатели зафиксировали:

Сербка — +36,7 °С;

Болград — +36,3 °С;

Раздельная и Измаил — по +36,1 °С;

Затишье — +35,8 °С;

Любашевка — +34,8 °С;

Белгород-Днестровский — +34,0 °С;

Одесса — +34,2 °С;

Черноморск — +32,8 °С;

Южное — +32,6 °С;

Вилково — +33,7 °С.

Рекорд максимальной температуры для 7 августа в Одессе составляет +36,7 °С. Он был зафиксирован в 2012 году.

Как сообщали Новини.LIVE, 22 июля Одессу накрыла непогода, которая вызвала проблемы на дорогах города. Из-за сильного ливня отдельные улицы были подтоплены, а в других местах коммунальщики устраняли последствия. На нескольких участках движение транспорта временно ограничивали или перекрывали.

Также Новини.LIVE писали, что конец лета для многих — последняя возможность выбраться к морю, поэтому в августе Затока снова наполняется туристами. Спрос на жилье растет, а вместе с ним — и цены: за шесть ночей на двоих просят от 6 до более 36 тысяч гривен. Но даже дорогой номер не всегда означает наличие укрытия, генератора или гарантированного места в день приезда. И всё это несмотря на закрытые пляжи, отсутствие укрытий и опасность постоянных обстрелов со стороны РФ.