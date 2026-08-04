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Головна Одеса Одесу накриє нова хвиля спеки: температура моря завтра

Одесу накриє нова хвиля спеки: температура моря завтра

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2026 18:29
Погода в Одесі 5 серпня: спека буде до 34 градусів
Людю на пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У середу, 5 серпня, на Одещині знову буде дуже спекотно. Вдень температура повітря місцями підніметься до 37°С. В Одесі очікується до 34°С тепла, опадів не прогнозують. На тлі спеки в області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в області

На Одещині 5 серпня прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер буде північно-східним, 5–10 м/с. Вночі температура становитиме 19–24°С тепла. Вдень повітря прогріється до 32–37°С. На автошляхах області видимість буде доброю.

Погода в Одесі

В Одесі також буде мінлива хмарність та без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі становитиме 22–24°С, а вдень — 32–34°С тепла. Морська вода біля узбережжя прогріється до 23–24°С.

Надзвичайна небезпека

5 серпня в області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За прогнозом, погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах за наявності джерел займання. Найвищий рівень небезпеки позначений у низці районів області. Зокрема, надзвичайну пожежну небезпеку прогнозують у Любашівці, Затишші, Роздільній, Сербці, Чорноморську, Саратському районі та Болграді. В Одесі та частині південних районів рівень небезпеки також залишається високим.

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Спека триває

Спекотна погода вже показала себе 3 серпня. Тоді максимальна температура повітря на Одещині становила 31,8–34,5°С. В Одесі цього дня зафіксували 31,9°С. Водночас абсолютний рекорд максимальної температури для 3 серпня в місті становить 36,8°С — його зареєстрували у 1998 році.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Одещині поблизу села Плахтіївка Білгород-Дністровського району загорілося сміттєзвалище. Через сильний вітер вогонь швидко поширився за його межі та охопив заліснену територію й сільськогосподарські угіддя.

Також Новини.LIVE писали, що 22 липня Одесу накрила негода, яка спричинила проблеми на дорогах міста. Через сильну зливу окремі вулиці підтопило, а в інших місцях комунальники прибирали наслідки. На кількох ділянках рух транспорту тимчасово обмежували або перекривали. 

Одеса Чорне море прогноз погоди
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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