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Главная Одесса Одессу накроет новая волна жары: температура моря завтра

Одессу накроет новая волна жары: температура моря завтра

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 18:29
Погода в Одессе 5 августа: температура поднимется до 34 градусов
Люди на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В среду, 5 августа, в Одесской области снова будет очень жарко. Днём температура воздуха местами поднимется до 37 °С. В Одессе ожидается до 34°С, осадков не прогнозируется. На фоне жары в области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в области

В Одесской области 5 августа прогнозируется переменная облачность без значительных осадков. Ветер будет северо-восточным, 5–10 м/с. Ночью температура составит 19–24 °С. Днем воздух прогреется до 32–37 °С. На автодорогах области видимость будет хорошей.

Погода в Одессе

В Одессе также будет переменная облачность и без значительных осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Температура ночью составит 22–24 °С, а днем — 32–34 °С тепла. Морская вода у побережья прогреется до 23–24 °С.

Чрезвычайная опасность

5 августа в области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. По прогнозу, погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания. Наивысший уровень опасности отмечен в ряде районов области. В частности, чрезвычайную пожарную опасность прогнозируют в Любашевке, Затишье, Раздельной, Сербце, Черноморске, Саратском районе и Болграде. В Одессе и части южных районов уровень опасности также остается высоким.

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Жара продолжается

Жаркая погода уже дала о себе знать 3 августа. Тогда максимальная температура воздуха в Одесской области составляла 31,8–34,5 °С. В Одессе в этот день зафиксировали 31,9 °С. При этом абсолютный рекорд максимальной температуры для 3 августа в городе составляет 36,8 °С — его зарегистрировали в 1998 году.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области вблизи села Плахтеевка Белгород-Днестровского района загорелась свалка. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился за ее пределы и охватил лесистую территорию и сельскохозяйственные угодья.

Также Новини.LIVE писали, что 22 июля Одессу накрыла непогода, которая вызвала проблемы на дорогах города. Из-за сильного ливня отдельные улицы были подтоплены, а в других местах коммунальщики устраняли последствия. На нескольких участках движение транспорта временно ограничивали или перекрывали.

Одесса Черное море прогноз погоды
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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