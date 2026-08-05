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Головна Одеса Температура моря в Одесі завтра: спека не відступає

Температура моря в Одесі завтра: спека не відступає

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2026 18:04
Погода в Одесі та області 6 серпня: спека до 37 градусів
Люди на пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині 6 серпня збережеться спекотна та суха погода. В області повітря прогріється до 37 °С, а в Одесі температура сягатиме 34 °С. Водночас синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Жителям радять бути особливо обережними з відкритим вогнем.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз в області

На Одещині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер буде східним, 5–10 м/с. Вночі температура повітря становитиме 20–25 °С. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 32–37 °С. На автошляхах області видимість буде доброю.

Прогноз в Одесі

В Одесі також прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер східний, 5–10 м/с. Уночі температура становитиме 23–25 °С, а вдень — 32–34 °С. Морська вода прогріється до 23–24 °С.

Пожежна небезпека

6 серпня на Одещині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За прогнозом, погодні умови сприятимуть виникненню та поширенню пожеж в екосистемах за наявності джерел займання. Найвищий рівень небезпеки прогнозують у Любашівці, Затишші, Роздільній, Сербці, Чорноморську, Сараті, Болграді та Ізмаїлі. В Одесі та Білгороді-Дністровському очікується висока пожежна небезпека, у Вилковому — надзвичайна.

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Рекордна спека

4 серпня максимальна температура повітря на Одещині становила 33,7–36,0 °С. Найвищу температуру зафіксували в Ізмаїлі — 36,0 °С. У Болграді було 34,8 °С, у Сараті — 35,1 °С, у Вилковому — 33,9 °С, у Білгороді-Дністровському — 33,7 °С. У Любашівці повітря прогрілося до 34,7 °С, у Затишші — до 34,6 °С, у Роздільній — до 34,5 °С, у Сербці — до 35,1 °С. У Південному максимальна температура становила 35,7 °С, у Чорноморську — 33,7 °С, а в Одесі — 33,8 °С. Рекордне значення цієї дати для Одеси становить 35,9 °С. Його зафіксували у 1929 році.

Як повідомляли Новини.LIVE, 22 липня Одесу накрила негода, яка спричинила проблеми на дорогах міста. Через сильну зливу окремі вулиці підтопило, а в інших місцях комунальники прибирали наслідки. На кількох ділянках рух транспорту тимчасово обмежували або перекривали. 

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині поблизу села Плахтіївка Білгород-Дністровського району загорілося сміттєзвалище. Через сильний вітер вогонь швидко поширився за його межі та охопив заліснену територію й сільськогосподарські угіддя.

погода Одеса прогноз погоди
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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