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Головна Одеса Одесу завтра накриє сильний вітер: температура моря

Одесу завтра накриє сильний вітер: температура моря

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2026 18:41
Погода в Одесі та області 12 серпня: прогноз на день
Люди на пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

12 серпня на Одещині очікується мінлива хмарність і без істотних опадів. Водночас посилиться північно-західний вітер — його пориви сягатимуть 9–14 м/с. Вдень повітря прогріється до 32 °С. Також в області зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз в Одеській області

В області прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9–14 м/с. Температура повітря вночі становитиме 18–23 °С, а вдень — 27–32 °С. На автошляхах області видимість буде доброю.

Прогноз в Одесі

В Одесі також буде мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 9–14 м/с. Вночі температура становитиме 20–22 °С, удень — 27–29 °С. Температура морської води біля узбережжя Одеси — 23–24 °С.

Надзвичайна пожежна небезпека

За прогнозом, 12 серпня на Одещині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та швидкого поширення пожеж в екосистемах за наявності джерел займання, зокрема відкритого вогню. 

Читайте також:

Надзвичайна пожежна небезпека прогнозується у Любашівці, Затишші, Роздільній, Чорноморську, Білгороді-Дністровському, Сараті, Болграді, Ізмаїлі та Вилковому. У Сербці очікується висока пожежна небезпека, а в Одесі — середня.

Як повідомляли Новини.LIVE, скільки коштує відпочинок у Коблевому в серпні, що пропонують готелі за різний бюджет, де є генератори та укриття, і як зміняться ціни на початку вересня.

Також Новини.LIVE писали, що кінець літа для багатьох — остання можливість вирватися до моря, тому в серпні Затока знову заповнюється туристами. Попит на житло зростає, а разом із ним — і ціни: за шість ночей на двох просять від 6 до понад 36 тисяч гривень. Та навіть дорогий номер не завжди означає наявність укриття, генератора чи гарантованого місця в день приїзду. 

Одеса Чорне море прогноз погоди
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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