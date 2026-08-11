Погода в Одесі та області 12 серпня: прогноз на день

Одесу завтра накриє сильний вітер: температура моря
12 серпня на Одещині очікується мінлива хмарність і без істотних опадів. Водночас посилиться північно-західний вітер — його пориви сягатимуть 9–14 м/с. Вдень повітря прогріється до 32 °С. Також в області зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз в Одеській області
В області прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9–14 м/с. Температура повітря вночі становитиме 18–23 °С, а вдень — 27–32 °С. На автошляхах області видимість буде доброю.
Прогноз в Одесі
В Одесі також буде мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 9–14 м/с. Вночі температура становитиме 20–22 °С, удень — 27–29 °С. Температура морської води біля узбережжя Одеси — 23–24 °С.
Надзвичайна пожежна небезпека
За прогнозом, 12 серпня на Одещині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та швидкого поширення пожеж в екосистемах за наявності джерел займання, зокрема відкритого вогню.
Надзвичайна пожежна небезпека прогнозується у Любашівці, Затишші, Роздільній, Чорноморську, Білгороді-Дністровському, Сараті, Болграді, Ізмаїлі та Вилковому. У Сербці очікується висока пожежна небезпека, а в Одесі — середня.
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