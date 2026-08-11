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Главная Одесса Завтра в Одессе будет дуть сильный ветер: температура моря

Завтра в Одессе будет дуть сильный ветер: температура моря

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Дата публикации 11 августа 2026 18:41
Погода в Одессе и области 12 августа: прогноз на день
Люди на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

12 августа в Одесской области ожидается переменная облачность и отсутствие значительных осадков. При этом усилится северо-западный ветер — его порывы будут достигать 9–14 м/с. Днём температура воздуха поднимется до 32 °С. Также в области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз в Одесской области

В области прогнозируется переменная облачность без значительных осадков. Ветер северо-западный, 9–14 м/с. Температура воздуха ночью составит 18–23 °С, а днём — 27–32 °С. На автодорогах области видимость будет хорошей.

Прогноз в Одессе

В Одессе также будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, 9–14 м/с. Ночью температура составит 20–22 °С, днём — 27–29 °С. Температура морской воды у побережья Одессы — 23–24 °С.

Чрезвычайная пожарная опасность

По прогнозу, 12 августа в Одесской области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и быстрого распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания, в частности открытого огня.

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Как сообщали Новини.LIVE, сколько стоит отдых в Коблево в августе, что предлагают отели для разных бюджетов, где есть генераторы и укрытия, и как изменятся цены в начале сентября.

Также Новини.LIVE писали, что конец лета для многих — последняя возможность выбраться к морю, поэтому в августе Затока снова наполняется туристами. Спрос на жилье растет, а вместе с ним — и цены: за шесть ночей на двоих просят от 6 до более 36 тысяч гривен. Но даже дорогой номер не всегда означает наличие укрытия, генератора или гарантированного места в день приезда.

Одесса Черное море прогноз погоды
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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