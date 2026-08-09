Погода в Одесі 10 серпня: температура моря та прогноз

Люди купаються у морі. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 10 серпня, в Одесі повернеться суха пляжна погода. Опадів синоптики не прогнозують, море буде спокійним, а вода біля узбережжя прогріється до +24...+25 °С. Погоду в регіоні визначатиме антициклон "Quiriakus".

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі 10 серпня

У понеділок в Одесі очікується мінлива хмарність, проте дощів не буде. Вночі температура повітря становитиме +18...+20 °С, удень — +29...+31 °С.

Вітер буде північним зі швидкістю 7-12 м/с. Температура морської води біля Одеси становитиме +24...+25 °С.

Погода на Одещині 10 серпня

По області також прогнозують мінливу хмарність без опадів. Уночі температура коливатиметься в межах +15...+20 °С, а вдень повітря прогріється до +28...+33 °С. Північний вітер сягатиме 7-12 м/с. На автошляхах Одещини видимість буде доброю.

Читайте також:

На Одещину суне антициклон

Найближчими днями погоду в регіоні переважно визначатиме антициклон "Quiriakus", який панує над Європою. Після проходження атмосферного фронту та нетривалого зниження температури з понеділка синоптики прогнозують повернення пляжної погоди.

Погода у найближчі дні. Фото: скриншот

Якою буде погода на узбережжі

Вздовж узбережжя Одещини 10 серпня також буде сухо. Північний вітер матиме швидкість 6-11 м/с, хвилювання моря прогнозують легким. Рівні моря вздовж узбережжя залишатимуться безпечними.

Уночі біля моря очікується +19...+24 °С, удень — +27...+32 °С. Морська вода прогріється до +24...+25 °С.

Одеса побила температурний рекорд

Перед поверненням комфортнішої погоди Одеса встигла оновити багаторічний температурний рекорд. 8 серпня максимальна температура в місті перевищила попередній рекорд цієї дати на 1,5 °С.

Попередній максимум тримався понад шість десятиліть — із 1963 року. Уже з понеділка погодні умови зміняться: спека дещо послабшає, а біля моря встановиться погода, сприятлива для відпочинку.

Раніше журналісти Новини.LIVE повідомляли, скільки коштує відпочинок у Коблевому в серпні, що пропонують готелі за різний бюджет, де є генератори та укриття, і як зміняться ціни на початку вересня.

Також Новини.LIVE розповідали про відпочинок у Затоці в серпні. Там зібрали актуальні пропозиції готелів та умови для туристів наприкінці літа.