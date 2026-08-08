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Головна Одеса Пляжний сезон в Одесі триває: температура моря завтра

Пляжний сезон в Одесі триває: температура моря завтра

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2026 18:19
Погода в Одесі 9 серпня: температура моря та прогноз на неділю
Люди купаються у морі. Фото: Новини.LIVE

Після короткочасного похолодання уночі морська вода біля узбережжя Одеси залишається комфортною для купання. У неділю, 9 серпня, її температура сягатиме +23...+24 °C, а повітря вдень прогріється до +31 °C.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Якою буде погода в Одесі

У неділю, 9 серпня, в Одесі очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі температура повітря становитиме +20...+22 °C, удень — +29...+31 °C.

Вітер буде північний, 9–14 м/с. Температура морської води залишатиметься на рівні +23...+24 °C, що створюватиме комфортні умови для відпочинку на узбережжі.

Прогноз для Одещини

По області також переважатиме мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +17...+22 °C, удень — +28...+33 °C.

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На узбережжі Одещини північний вітер посилиться до 12–17 м/с, через що синоптики прогнозують значне хвилювання моря. Водночас рівень моря залишатиметься безпечним. Через сильний вітер оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Якою буде погода найближчими днями

За прогнозами синоптиків, упродовж вихідних погоду на Одещині визначатиме атмосферний фронт. Місцями можливі короткочасні дощі, грози та поривчастий вітер, через що температура повітря дещо знизиться, а море стане більш неспокійним.

Втім, уже з понеділка в регіон повернеться сонячна пляжна погода. Температура морської води найближчими днями становитиме +20...+23 °C.

Пляжний сезон в Одесі: температура води у морі у неділю - фото 1
Погода у найближчі дні. Фото: скриншот

Якою була спека напередодні

Попри наближення прохолоднішої погоди, 7 серпня на Одещині зберігалася сильна спека. Максимальна температура повітря по області коливалася від +33,5 °C до +37,5 °C. Найвищий показник зафіксували в Сербці — +37,5 °C, тоді як в Одесі повітря прогрілося до +34,7 °C. Водночас абсолютний температурний рекорд для 7 серпня в Одесі залишається незмінним — +36,8 °C, його зафіксували у 2016 році.

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Чорне море Новини Одеси прогноз погоди температура повітря
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
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