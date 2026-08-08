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Главная Одесса Пляжный сезон в Одессе продолжается: температура моря завтра

Пляжный сезон в Одессе продолжается: температура моря завтра

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Дата публикации 8 августа 2026 18:19
Погода в Одессе 9 августа: температура моря и прогноз на воскресенье
Люди купаются в море. Фото: Новини.LIVE

После кратковременного похолодания ночью температура морской воды у побережья Одессы остается комфортной для купания. В воскресенье, 9 августа, она составит +23...+24 °C, а дневная температура воздуха достигнет +31 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

Какая будет погода в Одессе

В воскресенье, 9 августа, в Одессе ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ночью температура воздуха составит +20...+22 °C, днем — +29...+31 °C.

Ветер будет северный, 9–14 м/с. Температура морской воды останется на уровне +23...+24 °C, что создаст комфортные условия для отдыха на побережье.

Прогноз для Одесской области

По области также будет преобладать переменная облачность без значительных осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +17...+22 °C, днем — +28...+33 °C.

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На побережье Одесской области северный ветер усилится до 12–17 м/с, из-за чего синоптики прогнозируют значительное волнение моря. При этом уровень моря останется безопасным. Из-за сильного ветра объявлен I уровень опасности (желтый).

Какая будет погода в ближайшие дни

По прогнозам синоптиков, в течение выходных погоду в Одесской области будет определять атмосферный фронт. Местами возможны кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер, из-за чего температура воздуха несколько снизится, а море станет более неспокойным.

Впрочем, уже с понедельника в регион вернется солнечная пляжная погода. Температура морской воды в ближайшие дни составит +20...+23 °C.

Пляжний сезон в Одесі: температура води у морі у неділю - фото 1
Погода в ближайшие дни. Фото: скриншот

Какой была жара накануне

Несмотря на приближение более прохладной погоды, 7 августа в Одесской области сохранялась сильная жара. Максимальная температура воздуха по области колебалась от +33,5 °C до +37,5 °C. Самый высокий показатель зафиксировали в Сербце — +37,5 °C, тогда как в Одессе воздух прогрелся до +34,7 °C. В то же время абсолютный температурный рекорд для 7 августа в Одессе остается неизменным — +36,8 °C, он был зафиксирован в 2016 году.

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Также Новини.LIVE рассказывали об отдыхе в Затоке в августе. Там собрали актуальные предложения отелей и условия для туристов в конце лета.

Черное море Новости Одессы прогноз погоды температура воздуха
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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