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Главная Одесса Море в Одессе станет еще теплее: прогноз погоды на завтра

Море в Одессе станет еще теплее: прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2026 18:28
Погода в Одессе 10 августа: температура моря и прогноз
Люди купаются в море. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 10 августа, в Одессе вновь установится сухая пляжная погода. Осадков синоптики не прогнозируют, море будет спокойным, а вода у побережья прогреется до +24...+25 °С. Погоду в регионе будет определять антициклон "Quiriakus".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 10 августа

В понедельник в Одессе ожидается переменная облачность, однако дождей не будет. Ночью температура воздуха составит +18...+20 °С, днём — +29...+31 °С.

Ветер будет северным со скоростью 7-12 м/с. Температура морской воды у берегов Одессы составит +24...+25 °С.

Погода в Одесской области 10 августа

По области также прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью температура будет колебаться в пределах +15...+20 °С, а днем воздух прогреется до +28...+33 °С. Северный ветер будет достигать 7-12 м/с. На автодорогах Одесской области видимость будет хорошей.

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В ближайшие дни погоду в регионе будет в основном определять антициклон "Quiriakus", который господствует над Европой. После прохождения атмосферного фронта и кратковременного понижения температуры с понедельника синоптики прогнозируют возвращение пляжной погоды.

Пляжний сезон в Одесі: температура води у морі у неділю - фото 1
Погода в ближайшие дни. Фото: скриншот

Какая будет погода на побережье

Вдоль побережья Одесской области 10 августа также будет сухо. Северный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, волнение на море прогнозируется слабым. Уровень моря вдоль побережья останется безопасным.

Ночью у моря ожидается +19...+24 °С, днем — +27...+32 °С. Морская вода прогреется до +24...+25 °С.

Одесса побила температурный рекорд

Перед возвращением более комфортной погоды Одесса успела обновить многолетний температурный рекорд. 8 августа максимальная температура в городе превысила предыдущий рекорд этой даты на 1,5 °С.

Предыдущий максимум держался более шести десятилетий — с 1963 года. Уже с понедельника погодные условия изменятся: жара несколько ослабнет, а у моря установится погода, благоприятная для отдыха.

Ранее журналисты Новини.LIVE сообщали, сколько стоит отдых в Коблево в августе, что предлагают отели для разных бюджетов, где есть генераторы и укрытия, и как изменятся цены в начале сентября.

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Черное море Новости Одессы прогноз погоды
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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